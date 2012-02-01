به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله سوم لیگ دسته اول دارت بانوان کشور در شهید کشوری روز جمعه برگزار می شود. این رقابتها بصورت انفرادی در ورزشگاه شهید کشوری تهران برگزار می شود.

مسابقات لیگ دسته اول بانوان کشور در هشت مرحله

مسابقات فوتبالدستی بانوان باشگاه های ایران ( جام دهه فجر )، روز جمعه 14 بهمن ماه جاری با حضور 10 تیم از سراسر کشور در تهران برگزار خواهد شد. این مسابقات در آکادمی فوتبالدستی امید واقع در خیابان ولی عصر تهران و به مدت یک روز برگزار خواهد گردید.

این رقابتها بر روی میزهای "فایربال" که مورد تایید فدراسیون جهانی فوتبالدستی است برگزار خواهد شد. اسامی تیم های حاضر در این رقابتها به شرح ذیل است: تهران الف(تیم شهرآرا) – تهران ب(تیم امید) – کرمانشاه – اصفهان – گیلان – قزوین – خراسان رضوی الف – خراسان رضوی ب – سیستان و بلوچستان – ایلام .

برگزاری مسابقات طناب کشی در تهران

چهارمین دوره مسابقات طناب کشی پرسنل بانک مرکزی تهران در رده بانوان در باشگاه ورزشی بانک مرکزی برگزار خواهد شد. این مسابقات که هر ساله با کمک انجمن طناب کشی کشور انجام می شود روز شنبه 15 بهمن ماه جاری با حضور 10 تیم از سراسر پایتخت برگزار خواهد شد.

همچنین مسابقات پرسنل موسسه سروش با حضور 12 تیم در رده آقایان در مجموعه ورزشی سروش واقع در خیابان مطهری تهران برگزار می شود. انجمن طناب کشی به تیمهای برتر هدایایی اعطاء خواهد کرد.



کلاس مربیگری طناب کشی سیستان برگزار می شود

کلاس مربیگری "طناب کشی" در آمفی تاتر اداره کل تربیت بدنی استان سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد. این کلاس روزهای 13 و 14 بهمن ماه جاری در زاهدان برگزار می شود که 30 مربی مرد وزن در آن حضور خواهند داشت.

"عباسعلی اکبری" رییس انجمن طناب کشی به عنوان مدرس در این کلاس حضور خواهد یافت و در پایان به افرادی که موفق به طی مراحل تئوری و عملی شوند مدرک مربیگری اعطا می شود.



برنامه ریزی بمنظور رشد سپک تاکرا در استان بوشهر

رئیس هیات انجمن های ورزشی استان بوشهر از برنامه ریزی به منظور رشد و پیشرفت سپک تاکرا در این استان خبر داد. دکتر ابراهیم فرزانه ضمن بیان مطلب فوق افزود : بدون شک سپک تاکرا از زیباترین رشته های ورزشی میباشد و علاقه مندان بسیار زیادی نیز در کشورمان دارد . با توجه به همین اصل راه اندازی این رشته ورزشی در دستور کار این هیات قرار گرفت و مطمئنا حمایت های لازم نیز در راستای پیشرفت سپک تاکرا انجام خواهد شد.



انتصاب در هیئت رئیسه انجمن بیس بال و سافت بال