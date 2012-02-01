حضور مردم در انقلاب اسلامی ایران مفهوم قدرت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام منصور فرجی قبل از ظهر چهارشنبه در آئین تجدید میثاق با خط امام(ره) و رهبری به همت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان و با حضور مسئولان استانی در مسجد آیت ا‌لله طالقانی زنجان ضمن تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) و تبریک فرا رسیدن آغاز دهه مبارک فجر، افزود: عبرت‌گیری از حوادث گذشته و شناخت اقوام "ثمود" و "عاد" که به هلاکت رسیدند، نشان می‌دهد که هیچ گمراهی ماندگار نخواهد شد و «مخلصین» کسانی هستند که پایدار خواهند بود.



وی افزود: در کربلا نیز یزید و یزیدیان در ظاهر پیروز شدند اما باید با کنار گذاشتن ظواهر نتیجه گرفت که این سیدالشهدا (ع) است که قرنها ماندگار بوده و امروز نه یزید و یزیدیان بلکه تنها حسین (ع) و یاران ایشان هستند که حرم و بارگاه دارند.



امام جمعه موقت زنجان با تأکید براینکه انقلاب اسلامی ایران، امروز مانند جوانی است که در مقابل دشمنان ایستاده، افزود: امام خمینی(ره) با حاکمیتی به ظاهر قدرتمند مبارزه نکرد بلکه با حاکمیی مبارزه کرد که تمام جهان آن را قدرتمند می‌دانستند و امروز هم موقعیت سوق الجیشی ایران مهم‌ترین مسأله برای دشمنان است.



مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه زنجان تأکید کرد: انگلستان با تلاش 300 ساله برای اثبات "دموکراسی" و در کنار آن تلاش 180 ساله برای اثبات جدایی دین از سیاست، نتوانست در زمانی که هیچ کشوری قانون اساسی را به رأی مردم نگذاشته بود، در مقابل حضور امام خمینی (ره) اوج دیانت در مسند سیاست بایستد.



امام جمعه موقت زنجان افزود: امروز میراث داری هزاران هزار شهید، انقلاب اسلامی و هزاران جانبار کشور، اوج قدرت مردم ایران بوده، این قدرت را در وجود امام خمینی(ره)، شهدا و رهبریهای مدبرانه مقام معظم رهبری می‌توان یافت.

همچنین رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی زنجان با اشاره به اینکه این نهاد بیش از چهار هزار برنامه ویژه دهه مبارک فجر را طراحی و برنامه‌ریزی کرده، گفت: کمیته‌های 21 گانه دهه مبارک فجر با تشکیل 54 جلسه ستادی در شهرستان زنجان و بیش از 100 جلسه در شهرستانهای دیگر استان، برنامه‌های ویژه‌ای را برای اجرا در سالگرد سی و سوم انقلاب اسلامی ایران تهیه کرده‌اند.



سید سعید حسینی افزود: حضور مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن و همچنین انتخابات اسفندماه، در تیررس نگاه‌های جهان و به خصوص آزادی خواهان جهان خواهد بود.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی زنجان در خصوص مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن سال جاری، اظهار کرد: راهپیمایی 22 بهمن استان از دو ضلع شرقی و غربی زنجان به سمت میدان انقلاب برگزار شده و بسترهای حرکت پرشور مردم مهیا گشته است.



در این مراسم رژه موتورسواران از مزار تا مزار برگزار شده و مسئولان استانی، مزار شهدای زنجان را گلباران کردند.