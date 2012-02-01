67 تن برنج قاچاق در فراشبند کشف شد/ کشف مواد مخدر در داراب

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران پاسگاه دهرم شهرستان فراشنبد هنگام گشتزنی در محور جم - فیروزآباد به سه دستگاه کامیون مشکوک و آنها را متوقف کردند.

دربازرسی از کامیونها در مجموع مقدار 67 تن و 200 کیلوگرم برنج خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.

همچنین ضمن توقیف خودروها، سه نفر راننده کامیونها نیز دستگیر شدند.

کشف مواد مخدر در داراب

ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان داراب، هنگام کنترل خودروهای عبوری در اطراف آن شهرستان به یک دستگاه خودروی سواری سمند مشکوک و آن را متوقف ردند.

در بازرسی از خودرو، مقدار 21 کیلو و 780 گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

در این رابطه ماموران، راننده خودرو را نیز به نام "ح-ر" دستگیر کردند.

کشف پوشاک قاچاق در آباده

ماموران پلیس آگاهی شهرستان آباده هنگام گشتزنی در اطراف آن شهرستان به یک دستگاه خودروی پژو 206 مشکوک و آن را متوقف کردند.

ماموران در بازرسی از خودرو موفق به کشف و ضبط تعداد 768 ثوب پوشاک زنانه خارجی شدند و در این رابطه راننده و سرنشین آن به نامهای "ف-ب" و "ص-ت" را دستگیر کردند.