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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۳۵

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امدادرسانی به 150 خودوری در محاصره برف/ راه 80 روستای زنجان مسدود است

امدادرسانی به 150 خودوری در محاصره برف/ راه 80 روستای زنجان مسدود است

زنجان - خبرگزاری مهر : مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: امدادگران جمعیت هلال احمر استان توانستند به 150 خودروی در راه مانده کولاک، امدادرسانی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین عزیزی افزود: با توجه به ورود توده هوای بارش زا و وزش باد و کولاک شدید طی روز گذشته و صبح امروز که منجر به برف گیر و یخبندان شدن محورهای مواصلاتی استان و در راه ماندن تعداد زیادی از مسافران در این مسیر شده بود، اکیپهای امداد و نجات جاده ای مشغول به امداد رسانی شدند.

وی افزود: این اکیپها شامل 40 تیم عملیاتی، 74 نفر نیروهای عملیاتی با توزیع اقلام زیستی در بین 121 نفر و بسته غذایی 78 مورد در محورهای فوق اعزام و شروع به امدادرسانی کرد.
 
عزیزی با اشاره حضور شبانه امدادگران در این عملیات تصریح کرد: دراین عملیات امدادگران توانستند اقدام به نجات تعداد 150 نفر از حادثه دیدگان و اسکان 111 نفر در مساجد و پایگاهها  با همکاری ارگانهای مربوطه کنند.
 
مسدود شدن راه ارتباطی 80 روستا
 
مسول روابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان زنجان از مسدود شدن راه ارتباطی 80 روستای این استان بر اثر بارش برف سنگین و کولاک خبرداد و گفت: در حال حاضر اکیپهای راهداری مشغول بازگشایی این راه ها هستند.

سید احمد خلیلی بابیان اینکه در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی این استان باز و تردد در آنها جریان دارد، افزود: با تلاش عوامل راهدای مستقر در محورها تا پایان روز جاری راههای روستایی مسدود شده در استان بازگشایی خواهد شد.
 
وی به لغزندگی سطح آزاد راه زنجان - قزوین اشاره کرد و افزود:  گردنه قلی کندی درمحور زنجان - دندی دارای کولاک مقعطی است و این امر استفاده از زنجیر چرخ برای افرادیکه قصد تردد از این محور را دارند را ضروری کرده است.
 
خلیلی ادامه داد: گردنه پاپایی در محور زنجان - بیجار نیز لغزنده و وجود مه غلیظ در جاده زنجان - طارم موجب کاهش دید افقی در این مسیر شده که این امر دقت و احتیاط هرچه بیشتر رانندگان عبوری از این محور را نیاز دارد.
کد مطلب 1522991

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