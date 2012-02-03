به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات ققنوس به تازگی کتاب «اسحاق نیوتن» نوشته ناتالی ام.روزینسکی را با ترجمه رضا علیزاده به چاپ رساند.

انقلاب علمی دوره‌ای از تغییرات بنیادی در باورها، افکار و عقاید بود و بسیاری از مورخان بر این اعتقادند که این دوران حدود سال 1550 با انتشار نظریات اخترشناسی کوپرنیک درباره زمین و مکان آن در کیهان در اروپا آغاز شد و در حدود سال 1700 با کار برجسته اسحاق نیوتن و قوانین عامی که نتیجه آن بود به پایان رسید.

حال در این کتاب که برای گروه سنی نوجوان منتشر شده است به زبانی ساده زندگی و کشفیات نیوتن را بازگو می کند.

اسحاق نیوتن در 25 دسامبر سال 1642 زمانی به دنیا آمد که کشمکشی بزرگ بریتانیای کبیر را فرا گرفته بود. جنگ داخلی درست چند ماه پیش از تولد او به رهبری اعضای پارلمان که مخالف شاه چارلز اول بودند، آغاز شده بود. رابطه پادشاه و پارلمان پیوسته شکرآب بود. در همین روزگار اسحاق نیوتن پسری ساکت و متفکر بود و در مدرسه لاتین، یونانی و ادبیات مکتوب و کتاب مقدس را خواند.

او کتابی از اشعار یونان باستان و کتابی از داستان‌های کهن لاتین داشت. از آنجا که در آن دوره ریاضیات از درس‌های مرسوم نبود، اسحاق نوجوان در مدرسه ریاضیات نخواند ولی طی شش سال بعد ریاضیات را خودش یاد گرفت. اسحاق نیوتن دانشمند و نابغه‌ای بود که اکتشافاتش طرز فکر مردم درباره جهان را تغییر داد. در پس تصویر عمومی نیوتن در مقام فردی نابغه، مردی با مشکلات و شکست‌های واقعی وجود داشت.

کتاب حاضر زبانی ساده و داستانی دارد و تصاویر چه در قالب عکس و چه نقاشی به کمک متن می‌آید تا اثر خواندنی‌تر خلق شود.

این کتاب در شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 2800 تومان منتشر شده است.