تعاونی های مسکن مهر کرمانشاه میزان سهم آورده مردم را مشخص کنند

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی در جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، گزارشی از عملکرد بخش مسکن استان کرمانشاه در طول هفته جاری ارائه کرد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه گفت: پروژه های مسکن مهر کرمانشاه باید با آهنگ سریعتری ساخته شوند، البته باید در کنار سرعت، کیفیت واحدهای مسکن مهر نیز مدنظر باشد.

نجفی تاکید کرد: باید به نظرات متقاضیان مسکن مهر در استان احترام بگذاریم و هم مراحل ساخت را مدنظر داشته باشیم و این میزان سهم دریافتی باید با مقدار ساخت و درصد پیشرفت فیزیکی این واحدها هماهنگ باشد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه گفت: اخذ پروانه اشتغال و گزارش مهندسان ناظر بر ساخت واحدهای مسکن مهر در کرمانشاه در پایان کار امری ضروری است.

نجفی تاکید کرد: برخی مردم از مشخص نبودن سهم آورده خود ابراز گله مندی می کنند، لذا از تعاونی های مسکن مهر در استان کرمانشاه می خواهیم که میزان سهم آورده متقاضیان را دقیقا مشخص کنند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه با اشاره به کیفیت خوب مسکن های مهر در کرمانشاه، گفت: مهندسان باید در ساخت و ساز واحدهای مسکن مهر کرمانشاه دقت لازم را داشته باشد و رعایت کامل آیین نامه ها را مدنظر داشته باشند.

نجفی تاکید کرد: خوشبختانه واحدهای مسکن مهر در کرمانشاه از نظر کیفیت در کشور جایگاه مناسبی دارند و این مهم امتیاز خوبی برای بخش مسکن مهر کرمانشاه محسوب می شود.

وی در پایان گفت: برخی از پیمانکاران مسکن مهر این روزها، رشد هفتگی منفی در کار خود دارند، لذا از این دوستان می خواهیم که به روند کاری خود سرعت بیشتری بدهند.