افتتاح باجه ارزی فرودگاه ساری/ سرقت خودرو یک رسانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز دهه مبارکه فجر باجه ارزی وریالی بانک ملی در فرودگاه ساری با حضور استاندار مازندران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.

با افتتاح این باجه ، در فرودگاه ساری مانند فرودگاههای بین المللی امام، تبریز و اصفهان به مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند تسهیلات ارزی ارائه می شود.

علاوه بر افتتاح این باجه از سوی بانک ملی یک عدد دستگاه خودپرداز دیگر در فرودگاه ساری نصب و راه اندازی شد.

مازندران میزبان گروههای تخصصی شهرسازی نظام مهندسی



نهمین گردهمایی گروههای تخصصی شهرسازی نظام مهندسی کشور، با حضور اعضای گروه تخصصی شهرسازی کشور ، روسای کمیته تخصصی شهرسازی استانها، تعدادی از اساتید دانشگاههای کشور، مدیران شهری استان و شهرستان رامسر، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 19 و 20 بهمن ماه جاری در هتل رامسر برگزار می شود.



در این گردهمایی مقرر است، راهکارهای اجرایی شدن حدود صلاحیتهای مهندسان شهرساز در تهیه طرحهای شهرسازی و ساختمانی، چگونگی نظارت مهندسان شهرساز در اجرای طرح های توسعه شهری و حدود صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری در رشته شهرسازی و سایر مسائل و موضوعات مرتبط با شهرسازی مورد بررسی قرار می گیرد.

سرقت خودروی مدیر یک سایت شمالی

سارق یا سارقان دوشنبه شب در ساری، با ورود به حیاط منزل مدیر یک سایت شمالی از خودروی وی سرقت کردند.

م - ق مدیر سایت مذکور با تایید این خبر گفت: متاسفانه سارق یا سارقان در نیمه های دوشنبه شب با ورود به منزل بنده و شکستن شیشه خوروی پارک شده در حیاط تمامی مدارک موجود در خوردو را به سرقت بردند.

وی افزود: تمامی مدارک شخصی و اداری، شناسنامه اعضای خانواده و برخی اسناد اداری، حاوی کیفی موجود در خودرو بود که سرقت شد.