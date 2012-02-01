نیازهای اساسی جوانان نباید مورد غفلت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد صبح چهارشنبه در نخستین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان زنجان، افزود: مسائل مرتبط با جوانان مربوط به حوزه کاری همه ارگانهای اجرایی است بنابراین ارگانها باید در ستاد ساماندهی امور جوانان استان زنجان عضو باشند.

وی تصریح کرد: این قشر از جامعه را باید به لحاظ معنوی، خودسازی و تقوا در مسیر درست قرار داد تا دچار مشکل و سردرگمی ها نشوند و باید اذعان کرد نباید امور و نیازهای اصلی و اساسی این قشر از جامعه مورد غفلت مسئولان واقع شود.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه در رسیدگی و ساماندهی امور جوانان نباید فرصتها را به سادگی از دست داد، ابراز کرد: ضروری است کارها به صورت برجسته‌تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر باشد و برای موفقیت هرچه بیشتر و بهتر در این مسیر، باید چالشها را مرتفع و خلاءها را نیز پر کرد.

رئوفی نژاد با بیان اینکه حضور جوانان در تمام عرصه‌ها و صحنه‌ها، کارساز و سرنوشت‌ساز است، گفت: باید یقین دانست که با حرف و شعار نمی‌توان امور جوانان را ساماندهی کرد و لازم است با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مناسب و شفاف سازی در راستای رفع مشکلات این قشر به جلو رفت.

وی افزود: هر جا این انرژی قوی به حرکت درآمده همه چیز را نیز به دنبال خود به حرکت درآورده به طوریکه موتور محرک نهضت امام(ره) و انقلاب نیز جوانان بودند.

استاندار زنجان با اشاره به نقش جونان در پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی گفت: نقش جوانان در شکل‌گیری و روند انقلاب بر هیچکس پوشیده نبوده و نیست و آنها در واقع عامل تعیین‌کننده در نهضت و حرکت امام خمینی (ره) بودند.

همچنین مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان ساماندهی به امور جوانان را لازم و ضروری دانست و گفت: کار در حوزه جوانان بسیار گسترده و وسیع است و برای فعالیت مطلوب و مناسب در این حوزه باید با دقت بیشتری برنامه‌ریزی کرد.

ایرج رحمانی با بیان اینکه مسکن، اشتغال، ازدواج، اوقات فراغت، مشارکت‌های اجتماعی، ورزش و تربیت بدنی ازجمله دغدغه‌های مسئولان در رابطه با امور مرتبط با جوانان به‌شمار می‌رود، گفت: در این خصوص کارهای خوبی صورت گرفته که باید این روند با قدرت بیشتری همچنان ادامه یابد.