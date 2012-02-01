برگزاری جشنواره بین المللی شعر فجر/ 14 مجروح در حوادث رانندگی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، مصیب چراغی گفت: ششمین جشنواره بین المللی شعر فجر در روز دوشنبه 17 بهمن ماه ساعت 18 برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: قرار بود این جشنواره در روز سه شنبه 18 بهمن برگزار شود اما بنا به دلایلی این جشنواره یک روز زودتر برگزار خواهد.

چراغی گفت: تعداد 48 نفر از شاعران برجسته کشوری در این جشنواره حضور دارند و این برای استان کرمانشاه و اهالی شعر یک افتخار بزرگ است.

14 مجروح در حوادث رانندگی استان کرمانشاه

حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، طی 24 ساعت گذشته 14 مجروح بجا گذاشت.

صبح روز گذشته، در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به جرح در محور صحنه – بیستون استان کرمانشاه ، بلافاصله ماموران پاسگاه "سمنگان" شهرستان صحنه جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران در محل مشاهده شد ، یک دستگاه سواری "ال 90" بدلایلی از جاده منحرف و واژگون شده است و در اثر این حادثه راننده 38 ساله و سرنشینان خودرو که همسر و فرزندان 9 و 11 ساله وی می باشند مجروح شده اند.

با هماهنگی های به عمل آمده، 4 مجروح حادثه توسط اکیپ اعزامی از مرکز فوریتهای درمانی به بیمارستان اعزام شدند.

براساس این گزارش، طی 24 ساعت گذشته و در سایر حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، 10 نفر دیگر نیز زخمی شده و روانه مراکز درمانی شدند.

کارگاه آموزشی امنیت و حفاظت در فناوری اطلاعات برگزار شد

حسین یعقوبی گفت: برای ارتقای امنیت و افزایش ضریب های حفاظتی فناوری اطلاعات همه مسئولان IT مراکز تابعه دانشگاه در کارگاه آموزشی امنیت و حفاظت در فناوری اطلاعات شرکت کردند.

مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکید کرد: در این کارگاه ضمن تبیین اهداف و رویکردهای گسترش سرویس های فناوری اطلاعات همکاران توسط آقایان موسوی و ترکاشوند با اصول حفاظت در فناوری اطلاعات آشنا شدند.

نوبخت: کرمانشاه باید آماده پذیرایی میهمانان نوروزی شود

محمدرضا نیکبخت گفت: مردم کرمانشاه مشهور به مردمی مهمان نواز هستند و طبیعی است که مهد تمدن و تاریخ بایستی مردمانی این چنینی داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: مسئولان، معاونین دانشگاه باید استان زیبا و جذاب کرمانشاه را برای پذیرایی از میهمانان نوروزی آماده کنند.

نیکبخت گفت: استان کرمانشاه با داشتن اماکن تاریخی، فرهنگی و باستانی محلی خوب برای گردشگران و میهمانان نوروزی خواهد بود و از مسئولان بهداشتی و درمانی دانشگاه خواست که از همین حالا با برنامه ریزی رستورانهای سطح شهر را پایش نموده و کشیک های درمانس و خدماتی که در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای استان قابل ارائه است را هم به مسافران معرفی نمایند.

وی افزود: با جذابیت استان پیش بینی می شود تعداد مسافران نوروزی امسال خیلی بیشتر شود و ما باید سعی کنیم در خصوص ماندگاری آنان در استان برنامه های خاص داشته باشیم.

وی در پایان پوشش جاده ای و شهری توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان، ارائه خدمات به موقع بیمارستان ها و جلب همکاری سایر سازمان های سلامت محور را در ایام نوروز مهم قلمداد نمودند و پرداختن به سلامت غذایی رستوران ها را از رسالت دانشگاه دانست و برآن تاکید کرد.