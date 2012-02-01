تندیس پنج شهید انقلاب در بیرجند رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان جنوبی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از این تندیس ها در مزار شهدای بیرجند اظهارداشت: شهدا موجب عزت ایران اسلامی در دنیا شدند و در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار خواهند بود.

قهرمان رشید به هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: خانواده های شهدا با ایستادگی و مقاومت خود موجبات عزت، شکوه و قدرت ایران اسلامی در بخش های مختلف شدند.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران با ریختن خون شهدا، صبوری و شکیبایی ایثارگران به وجود آمده است، گفت: امروز بیداری اسلامی یکی از دستاوردهای فجر انقلاب و بازتاب انقلاب اسلامی ایران است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: شهدا به وظیفه خود به درستی عمل کردند و امروز ما باید به وظیفه خود که ادامه دادن راه و آرمان‌های شهداست، عمل کنیم.

رشید تصریح کرد: تحریم‌هایی که علیه کشور ایران به کار رفته است موجب سرافزاری روزافزون این کشور شده است.

در این مراسم تندیس شهیدان محمود سورگی، علی سندروس، محمود میری، محمد تقی خاکشور و محمد علی راستگو مقدم رونمایی شد.