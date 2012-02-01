به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی در نشست خبری قبل از دیدار با استقلال که بعدازظهر امروز در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: دیدار با استقلال در حال و هوای خاصی برگزار می شود. آنها تیم خوب و آماده ای هستند و در صدر جدول قرار دارند. با این حال ما هم هر روز قویتر می شویم و امیدوارم فرد خوشحال بازی فرد من باشم.

وی افزود: 3- 4 بازیکن ما هم برای این دیدار مشکل دارند که یکی از آنها مازیار بوده و از روز گذشته نتوانسته است تمرین کند. غلامرضا رضایی و علی عسگر هم از نظر مصدومیت مشکلاتی دارند.

وی در خصوص نوسانات اخیر تیم پرسپولیس و اینکه در بازی با استقلال این تیم روند نزولی دارد یا صعودی، تصریح کرد: فکر می کنم این بازی روز صعودی ما باشد.

سرمربی پرسپولیس خاطرنشان کرد: ما حتما به فکر ارائه یک بازی خوب هستیم و قطعا نتیجه آن هم برای ما مهم است. تیمی رو به بالا می رود که بتواند از لحاظ فوتبالی عملکرد خوبی داشته باشد.

وی در خصوص شکست های قبلی پرسپولیس در دربی افزود: آن دربی ها پشت سر گذاشته شده است و فردا یک بازی جدید است و می خواهیم این سری شکست ها را در این بازی خاتمه دهیم. زمانی نمانده است و فردا ساعت 6 همه چیز مشخص خواهد شد.

دنیزلی در خصوص اینکه مظلومی گفته است استقلال مانند بارسلونا که رئال را می برد، پرسپولیس را از پیش رو بر می دارد، ادامه داد: عادی است که مربی آنها بخواهد ببرد من هم می خواهم تیمم پیروز شود امیدوارم فردا هواداران کنار تیم باشد زیرا می خواهیم آنها را خوشحال کنیم.

وی در مورد برگزاری این دیدار در ساعت 6 تصریح کرد: سرمای هوا روی طرفداران تاثیر می گذارد بعضی امکان دارد به دلیل اینکه پنجشنبه روز کاری است این بازی را در این ساعت برگزار می کنند که این نفرات هم به بازی برسند خیلی نباید به این موضوع تکیه کرد زیرا مسابقات آسیایی و اروپایی ساعت 10 برگزار می شود فکر نمی کنم اختلاف زیادی از نظر سرما بین ساعت 4 و 6 وجود داشته باشد.

خبرنگاری پرسید شما قبلا گفته بودید پرسپولیس را بعد از 5 بازی که هدایتش را بر عهده گرفته اید خواهید دید، آیا پرسپولیس به شرایطی که می خواستید رسیده است، که وی اینگونه پاسخ داد: در این 6 بازی در بازی با ذوب آهن تیم تصویری ارائه کرد که من از آن راضی بودم اما در دو بازی که بردیم در قسمت هایی از بازی تنها از عملکرد تیم راضی بوده و یک قسمت ها هم تیم خوب نبود.

سرمربی تیم پرسپولیس در خصوص اینکه آیا به نتیجه مساوی هم فکر می کنید، خاطرنشان کرد: من به عنوان مربی هیچ وقت در مقابل هیچ حریفی به تساوی فکر نکرده و از چنین نتیجه ای راضی نبوده ام و هیچ وقت برای مساوی برنامه ریزی نکرده ام فقط اگر روزی تیمم برای قهرمانی به تساوی نیاز داشت شاید در 5 الی 10 دقیقه بازی روند مسابقه را کنترل تا به این نتیجه دست یابم. من حتی مقابل تیم های بزرگ هم به نتیجه مساوی فکر نکرده و تیم را برای مساوی به زمین نفرستاده ام.

وی با تاکید بر اینکه بعضی از بازیکنان تکنیکی هستند و اینگونه در زمین بازی می کنند اما مجبورند این تکنیک خود را برای کار تیم در زمین به کار بگیرند، در خصوص داور مسابقه افزود: من همه چیز را به بازیکنانم گفته ام که یکی از آنها بحث داوری است. اینکه در چند سال اخیر داوران ایرانی دربی تهران را سوت می زنند من از این موضوع خوشحالم چون داور ایرانی اطلاعات و تجربه در قضاوت دربی را برخوردار است. قطعا داوران هم اشتباهاتی می کنند که ممکن است علیه یا به نفع ما باشد. چون داوری شغل ساده ای نیست.

وی در این خصوص افزود: داور از عناصر مهم بازی است و تنها انتظارم این است که ریتم بازی را پایین نیاورده و با آوانتاژهای به موقع ریتم بازی را بالا ببرد با دقت بیشتری قضاوت کند قطعا اشتباه هم پیش می آید اما اشکالی ندارد. برای اینکه بازی خوبی را شاهد باشیم یکی از مسئولان آن داور است.

دنیزلی در پاسخ به این سئوال که چه شد پیشنهاد پرسپولیس را به پیشنهادات دیگرتان ترجیح دادید گفت: من در آن مقطع از ایران و ترکیه پیشنهاداتی را داشتم اما ترجیح دادم به ایران آمده و در تیم پرسپولیس مربیگری را ادامه دهم.

وی در خصوص احتمال جذب بازیکنان ترکیه ای برای پرسپولیس اظهار داشت: این موضوع در ذهنم خطور می کند اما بین فوتبال دو کشور از لحاظ اقتصادی و مالی اختلاف وجود دارد وقتی من مقایسه مادی می کنم نباید برداشت شود که پول زیادی گرفته ام زیرا اجرت مربیان ترکیه ای در بورس اعلام می شود من علاقه ای که به ایران و پرسپولیس داشتم باعث حضورم در این کشور شد.

سرمربی پرسپولیس در پایان در پاسخ به این سئوال که فردا روز 13 ماه است آیا شما به روز نحسن عدد 13 اعتقاد دارید گفت: من به شانس و نحسی در فوتبال اعتقادی ندارم بر خلاف خیلی ها که به این موضوعات اعتقاد دارند که در هتل ها یا ساختمان های خود طبقه 13 نمی گذارند. البته 13 فقط برای ما نیست برای استقلال هم هست.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و چهارم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 18 روز پنجشنبه 13 بهمن در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.