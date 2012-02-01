جهان اسلام به برکت انقلاب اسلامی در حال بیداری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم مهاجریان پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان شهرستان طبس اظهار داشت: نهضتی که در دنیا و در بیشتر کشورهای مسلمان منطقه و حتی کشورهای غیر اسلامی در حال شکل گیری است و همه سردمداران کاخها را به کرنش در برابر مردم کشورهایشان درآورده است به برکت انقلاب اسلامی ایران است.

وی بیان داشت: امروز جهان اسلام و دنیا در حال درس گرفتن از انقلاب عظیم اسلامی ایران هستند.

امام جمعه طبس همچنین به بیان دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی پرداخت و افزود: یادآوری و مرور حوادث انقلاب و نیز عواملی موثر در پیروزی این حرکت عظیم و انقلابی مردم ایران در سال ۵۷ نیازمند بازخوانی و بازنگری بیشتری است.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب جمعیت، اقتصاد، فرهنگ و دانش کشورمان در زمان پهلوی عنوان کرد: باید ببینیم و قضاوت کنیم ایران اسلامی قبل از انقلاب در دنیا چه جایگاهی داشته است و در حال حاضر از چه رتبه و جایگاهی برخوردار است.

مهاجریان عنوان کرد: در زمان شاه خائن، نفت، ذخائر معدنی و استعدادهای کشور توسط ابرقدرتها و مزدوران به یغما می رفت و در چنین شرایطی خداوند به یاری ملت ایران آمد و فردی نظیر امام راحل را به ملت ایران هدیه داد که توانست پشت شاه را با تمام قدرت و حمایتی که از طرف آمریکا و دیگر کشورها می شد خم کند و آن را با پستی و خواری از مملکت بیرون رانده و کشوری آزاد و اسلامی را به وجود بیاورد.

امام جمعه طبس با اشاره به جایگاه بالای علمی، فرهنگی و اقتصادی ایران بعد از گذشت ۳۳ از انقلاب بیان داشت: در حال حاضر کشور ما در همه تولیدات کشاورزی، صنایع و حتی انرژی هسته ای در دنیا رتبه نخست را دارد.

مهاجریان تاکید کرد: این رتبه ها به طور قطع با تبعیت و اطاعت از فرامین رهبری و وحدت ملت قابل ارتقا خواهد بود.