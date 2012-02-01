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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۲۸

حجت الاسلام مهاجریان:

جهان اسلام به برکت انقلاب اسلامی در حال بیداری است

جهان اسلام به برکت انقلاب اسلامی در حال بیداری است

طبس - خبرگزاری مهر: امام جمعه طبس گفت: امروز جهان اسلام و حتی کشورهای غیر اسلامی به برکت انقلاب اسلامی در حال بیداری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم مهاجریان پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان شهرستان طبس اظهار داشت: نهضتی که در دنیا و در بیشتر کشورهای مسلمان منطقه و حتی کشورهای غیر اسلامی در حال شکل گیری است و همه سردمداران کاخها را به کرنش در برابر مردم کشورهایشان درآورده است به برکت انقلاب اسلامی ایران است.

وی بیان داشت: امروز جهان اسلام و دنیا در حال درس گرفتن از انقلاب عظیم اسلامی ایران هستند.

امام جمعه طبس همچنین به بیان دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی پرداخت و افزود: یادآوری و مرور حوادث انقلاب و نیز عواملی موثر در پیروزی این حرکت عظیم و انقلابی مردم ایران در سال ۵۷ نیازمند بازخوانی و بازنگری بیشتری است.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب جمعیت، اقتصاد، فرهنگ و دانش کشورمان در زمان پهلوی عنوان کرد: باید ببینیم و قضاوت کنیم ایران اسلامی قبل از انقلاب در دنیا چه جایگاهی داشته است و در حال حاضر از چه رتبه و جایگاهی برخوردار است.

مهاجریان عنوان کرد: در زمان شاه خائن، نفت، ذخائر معدنی و استعدادهای کشور توسط ابرقدرتها و مزدوران به یغما می رفت و در چنین شرایطی خداوند به یاری ملت ایران آمد و فردی نظیر امام راحل را به ملت ایران هدیه داد که توانست پشت شاه را با تمام قدرت و حمایتی که از طرف آمریکا و دیگر کشورها می شد خم کند و آن را با پستی و خواری از مملکت بیرون رانده و کشوری آزاد و اسلامی را به وجود بیاورد.

امام جمعه طبس با اشاره به جایگاه بالای علمی، فرهنگی و اقتصادی ایران بعد از گذشت ۳۳ از انقلاب بیان داشت: در حال حاضر کشور ما در همه تولیدات کشاورزی، صنایع و حتی انرژی هسته ای در دنیا رتبه نخست را دارد.

مهاجریان تاکید کرد: این رتبه ها به طور قطع با تبعیت و اطاعت از فرامین رهبری و وحدت ملت قابل ارتقا خواهد بود.

کد مطلب 1523029

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