بیت امام خمینی(ره) در قم گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم که مسئولان نظامی و انتظامی، ارتش و سپاه علی بن ابیطالب(ع) و جمع کثیری از مردم ولایتمدار و انقلابی قم حضور داشتند حاضران پس از پایان مراسم گرامیداشت دهه فجر و سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) از حرم مطهر حضرت معصومه(س) به سمت بیت امام راحل در قم حرکت کردند.



در این مراسم سرود جمهوری اسلامی و مارش نظامی نواخته شد و حاضران با حضور در بیت امام خمینی(ره) این مکان را گلباران و با آرمان‌های رهبر فرزانه و فقید انقلاب تجدید میثاق کردند.

