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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۴۴

در اولین روز از دهه فجر/

بیت امام خمینی(ره) در قم گلباران شد

بیت امام خمینی(ره) در قم گلباران شد

قم - خبرگزاری مهر: بیت امام خمینی (ره) در قم همزمان با سالروز ورود تاریخی ایشان به وطن با حضور جمع کثیری از مردم ولایتمدار و انقلابی قم و مسئولان استان گلباران شد.

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم که مسئولان نظامی و انتظامی، ارتش و سپاه علی بن ابیطالب(ع) و جمع کثیری از مردم ولایتمدار و انقلابی قم حضور داشتند حاضران پس از پایان مراسم گرامیداشت دهه فجر و سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) از حرم مطهر حضرت معصومه(س) به سمت بیت امام راحل در قم حرکت کردند.

در این مراسم سرود جمهوری اسلامی و مارش نظامی نواخته شد و حاضران با حضور در بیت امام خمینی(ره) این مکان را گلباران و با آرمان‌های رهبر فرزانه و فقید انقلاب تجدید میثاق کردند.
 

کد مطلب 1523036

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