دهه فجر نباید بهانه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس صابری در جلسه شورای اداری شهرستان تاکستان که روز چهارشنبه در فرمانداری برگزارشد گفت: مراسم افتتاح و بهره برداری طرح ها در دهه مبارک فجر نباید بهانه ای برای تبلیغات نامزدها تلقی شود و مدیران باید در این زمینه دقت کند.

صابری افزود: فردی که خود را به عنوان نامزد قانون گذاری و نماینده مردم داوطب کرده است با انجام تخلفات و اعمال غیرقانونی نمی تواند نماینده خوبی برای مردم باشد.

وی در ادامه بر تلاش مسئولان برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و اظهارداشت: با ایجاد امید و روحیه نشاط در مردم باید به حضور گسترده و پرشور مردم در پای صندوق های رای کمک کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین همچنین بر نقش موثر رسانه ها و مطبوعات در جلب مشارکت حداکثری مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

صابری با اشاره به این که مردم مومن و ولایتمدار کشورمان به نظام جمهوری اسلامی ایران اعتماد دارند بیان کرد: حضور 40 میلیونی مردم در پای صندوق های رای در آخرین انتخابات این اعتماد را به همه جهانیان نشان داد.

این مسئول گفت: دشمنان نظام جمهوری اسلامی همیشه مترصد آسیب زدن به کشور هستند و هرگاه کشورمان را تهدید کرده اند ملت شجاع و مسلمان ما با یکدیگر متحد تر شده و در دفاع از میهن اسلامی خود و آرمان های ارزشمند انقلاب خود عزم بیشتری نشان داده اند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین در بخش دیگری از سخنان خود سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را گرامی داشت و گفت: در دنیا انقلاب های زیادی به ثمر نشسته که پس از گذشت زمان کوتاهی دیگر سخنی از آن نیست ولی انقلاب اسلامی ایران به دلیل بزرگی و اهمیت و نقش آن در مبارزه با قدرت های زورگو و دنیای استکبار از این قضیه مستثنی است.

وی افزود: اگر امروز بیداری اسلامی در کشورهای منطقه صورت می گیرد، جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی آنها مطرح است.

صابری در پایان از مدیران اجرایی خواست در دهه فجر با انعکاس دستاوردهای نظام و خدمات خود به مردم به شکل مناسب و شایسته اطلاع رسانی کنند.



