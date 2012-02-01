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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۵۹

جشنواره ستاره های فناوری 90 برگزار می شود

جشنواره ستاره های فناوری 90 برگزار می شود

سومین دوره جشنواره ستاره های فناوری موسوم به TSTARS نیمه دوم اسفندماه امسال برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره ستاره های فناوری هرساله در آخرین ماه سال با هدف معرفی برترین های حوزه فناوری کشور و فعالان صنف برگزار می شود که امسال نیز سومین دوره پیاپی خود را پیش روی خواهد داشت.

سومین دوره این جشنواره امسال در 26 موضوع، نیمه دوم اسفندماه سال جاری توسط شرکت ICTAGE و موسسه تدبیرگران برگزار می شود و با حضور دست اندرکاران فناوری کشور، ستاره های IT ایران معرفی خواهند شد.

برگزارکنندگان سومین جشنواره ستاره های فناوری از این جشنواره به عنوان درخشان‌ترین گردهمایی فعالان فناوری در کشور نام می برند چرا که بسیاری از فعالان و گردانندگان چرخه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها در این جشنواره گردهم آمده و برترین های حوزه فناوری کشور را معرفی می کنند.

پایگاه اختصاصی ستاره های فناوری به نشانی TSTARS.IR در دسترس است.

کد مطلب 1523050

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