اخبار کوتاه ورزشی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان فسا گفت: در مسابقات لیگ دسته اول تیراندازی بانوان کشور به میزبانی فسا تیم تیراندازی بانوان این شهرستان به عنوان نماینده استان فارس، صاحب سه عنوان شد.

محسن گندمکار بیان داشت: این رقابتها با حضور تیمهایی از استانهای گیلان، فارس، مقاومت اصفهان، خراسان شمالی وگلستان دردو رشته تفنگ و تپانچه درگروه الف زیرنظر فدراسیون تیراندازی کشور به صورت رفت وبرگشت برگزارشد.

وی اضافه کرد: دراین مسابقات تیم تیراندازی بانوان فسا به عنوان نماینده استان فارس توانست با کسب 24 امتیاز در رشته تفنگ به مقام دوم دست یابد و دررشته تپانچه با کسب 16 امتیاز به مقام چهارم نائل شود و در رشته انفرادی تفنگ نیز زهرا عاقل زاده از فسا به مقام سوم دست یافت.

دعوت از بانوان فوتسالیست فارس به اردوی تیم ملی

آسیه بهرامی و پرستو کهن دو بانوی فوتسالیست فارس برای شرکت در اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان دعوت شدند.

اردوی فوق از چهاردهم تا هجدهم بهمن ماه در کمپ تیمهای ملی و به منظور کسب آمادگی هر چه بیشتر بازیکنان برای حضور در دیدارهای تدارکاتی با تیم ملی روسیه برگزار می شود.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو به شرح زیر است:

نسترن مقیمی، نسیمه غلامی، حمیده حمیدی، سمانه چهکندی، الهام شیخی، نغمه مرادی، شیما کریمی، فاطمه اعتدادی، فرشته کریمی، نیلوفر اردلانی، لیلا اقبالی، بهناز خیاط، الناز آمارت، فهیمه زارعی، سپیده زرین راد، مریم روحانی، آسیه بهرامی و پرستو کهن.

پنج نفر از تکواندوکاران فارس به اردوی تیم ملی پومسه کشور دعوت شدند

هفته ششم ازمرحله برگشت رقابت های لیگ برتر کشور در قسمت فرم(پومسه) در خانه تکواندو تهران برگزار شد و طی آن پنج نفر از تکواندوکاران فارس به اردوی تیم ملی پومسه کشور دعوت شدند.

رئیس هیئت تکواندو فارس گفت: اکبر فروزان،غلامرضا شاه عفو، پدرام نصیری، سعید باقری، فاطمه روشن پنج تکواندو کار شایسته فارس هستند که باید از روز 25 بهمن ماه زیر نظر استاد کانگ مربی کره ای تیم ملی ج.ا تمرینات خود را ادامه داده ودر صورت انتخاب نهایی بتوانند در مسابقات قهرمانی آسیا که در سال آینده برگزار می شود، حضور بهم رسانند.

عبدالرحمن صبر دل شادمان افزود: تیم هیئت تکواندوفارس امسال با ترکیبی جوان و درپی پشتوانه سازی خود درسال گذشته و استفاده ازنفرات خردسال ونونهال خود درکنارنفرات مدال آورجهانی،آسیایی وکشوری وچند پیشکسوت استان پابه این مسابقات گذاشته بود.

وی ادامه داد:حضور اکبر فروزان قهرمان مدال آور جهانی و آسیایی استان به عنوان سرمربی تیم در طول دو سال گذشته و تمرینات مداوم آنها ، موجب شده تا نفرات تیم به عنوان مدعیان هر رده سنی درکشور دارای جایگاه و مقام باشند.

شادمان اضافه کرد: در رده سنی 14 تا 18 سال محمد نادری، پدرام نصیری و سید میلاد حسینی در رده اول ،سوم و چهارم، در رده سنی 19 تا 30 سال اکبر فروزان در مکان دوم و مهدی جمالی از ندسا فارس در رده سوم این جدول قرار گرفته اند.

وی بیان داشت: در رده سنی 41 تا50 سال نیز غلامرضا شاه عفو از مربیان باتجربه و پیشکسوت استان به مقام چهارم کشور دست پیدا کرد ودرمجموع تیمی زیر 35 سال نیز تیم ندسای فارس بعد ازمسجدالنبی تهران درمکان دوم جدول رده بندی لیگ برترفرم ( پومسه ) کشور و بالاتراز نجف آباد اصفهان قرار گرفت.

شادمان بیان کرد: تیم هیئت تکواندو فارس امسال با حمایت مالی نیروی دریایی سپاه(ندسا)در بخش مردان و به نام هیئت تکواندوفارس در بخش زنان پا به این مسابقات گذاشته است که تیم بانوان نیز مقام سوم کشور را دراختیار دارد.

فوتسالیست فارس به اردوی تیم ملی امید دعوت شد

بابک سهرابی فوتسالیست استان فارس با نظرکادر فنی تیم ملی فوتسال امید برای برگزاری دیدار تدارکاتی با اندونزی به اردو فراخوانده شد.

با نظر و صلاحدید جوراندیرو سرمربی تیم ملی امید فوتسال 14 بازیکن به منظور دیدار مقابل تیم ملی اندونزی به اردو دعوت شده اند که باید روز پانزدهم بهمن ماه خود را به کادر فنی تیم ملی فوتسال امید معرفی کنند.

اسامی نفرات دعوت شده به شرح زیر است:

اسماعیل عباسیان و مسعود سعادتی( خراسان رضوی)، میثم خیام، محمد زارعی،حمیدرضا یوسفی،علی اسدی و محمد بیضایی( اصفهان)، علیرضا وفایی و ناصر اطمینان( قم)، بابک سهرابی( فارس)، مسلم رستمی ها( آذربایجان شرقی)، سالار وظیفه شناس( گیلان)، علی عابدین و امین مجیدی پور(تهران).