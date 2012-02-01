بررسی مقاله "ابوموسی اشعری" در گروه تاریخ دانشنامه پیامبر(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و نهمین جلسه گروه تاریخ و اعلام دانشنامه پیامبر اعظم(ص) با هدف غنای محتوای علمی مقالات با حضور اعضای شورای علمی گروه سید محمود سامانی، رسول قلیچ و قاسم خانجانی در دفتر دانشنامه برگزار شد.



در این جلسه بررسی محتوایی مقاله "ابوموسی اشعری" تألیف احمد فلاح زاده در دستور کار قرار گرفت.



این مقاله در مورد ابوموسی اشعری یعنی همان عبدالله بن قیس، فرزند سلیم بن حضار است. وی را از قبیله مذحج نیز گفته­اند.



ابوموسی مردی لاغراندام، کوتاه قد بود وی به دستور پیامبر اسلام(ص) به همراه جعفر بن ابی طالب به حبشه در دومین هجرت مسلمانان، کوچید و در زمان جنگ خیبر به همراه مسلمانانی که از حبشه باز می گشتند، به حضور پیامبر(ص) رسید.



برخی برآنند، ابوموسی به حبشه نرفته و با کسی هم‌پیمان نبود بلکه در مکه مسلمان شد، آنگاه به میان قوم خویش بازگشت و پس از مدت کوتاهی که در یمن ماند، به همراه عده ای از یمنی ها برای دیدار پیامبر به سوی مدینه رفتند اما پیامبر در خیبر بود به همین دلیل به خیبر رفته و با آن حضرت بیعت کردند.



در ادامه بررسی محتوایی مقاله "ابوالاسود دوئلی" تألیف قاسم خانجانی در دستور کار گروه قرار گرفت.



این مقاله در مورد ابوالاسود شاعر، تابعی مشهور و از اصحاب امیرالمؤمنین علی(ع) است که نسبت ایشان را بر پایه انتساب به افراد، تیره ها یا قبیله هاى گوناگون آورده اند. شناخت تیره ابوالاسود، در تلفظ درست نسبت قبیله اى او بی تأثیر نیست. نام وى را به اختلاف، ظالم بن عمرو بن سفیان، عویمر بن ظویلم ، عمرو بن ظالم، عمرو بن عمران و عثمان بن عمر آورده اند، ولى به کنیه اش شهرت دارد.



ابوالاسود در دوران پیامبرى رسول خدا(ص) زاده شد. اگر چه تنها به گفته ابوالفرج اصفهانى وى اسلام را درک کرده و در جنگ بدر شرکت داشته اما این نقل مورد تردید است و ابن حجر نیز در آن تردید کرده و با اشاره به این خبر گوید: این نقل اشتباه است و شاید وی در این غزوه همراه مشرکان بوده است چنان که گفته اند پدر او نیز همراه با مشرکان در یکی از غزوات رسول خدا(ص) شرکت داشت و با رسول خدا(ص) جنگید و کشته شد.

به گمان برخى، ابوالاسود در زمان پیامبر(ص) اسلام آورد، ولى آن حضرت را ندید از اینرو، این گروه بر صحابى نبودن وى تأکید کرده اند. اما ابن حجر او را از بزرگان تابعین و از مخضرمین، که هم دوره جاهلیت و هم دوره اسلام را درک کرده اند، مى داند. به هر حال از نقش او در زمان رسول خدا(ص) اطلاعى در دست نیست و بیشتر اخبار و اطلاعات فراوانی که از او وجود دارد مربوط به پس از دوران رسول خداست.



اعضای شورای علمی با طرح نقطه نظرات علمی و بررسی نقاط قوت و ضعف ساختاری و محتوایی طرح مقالات، پیشنهادات اصلاحی خویش را ارائه کردند.



در نهایت مقرر شد مقاله ابوموسی را یکی از مؤلفین بازنویسی کند و همچنین مقاله ابوالاسود با ارجاع به مؤلف، اصلاحات مورد نیاز صورت پذیرد.