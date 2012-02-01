فرهنگ سازی برای گسترش بیمه در کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی ظهر چهارشنبه در دیدار با نمایندگان شرکت سهامی بیمه ایران با بیان اینکه شفاف سازی خدمات بیمه ای در راستای بهره مندی بیشتر اقشار مختلف جامعه از امنیت و آرامش حاصل از این مهم، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اظهار داشت: باید با فرهنگ سازی گسترده اهمیت بیمه برای مردم تبیین شود تا این مهم در استان کردستان بیش از گذشته مورد توجه و استفاده مردم قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به شرایط ویژه استان کردستان لازم است شرکت بیمه ایران نگاه ویژه و همراه با مساعدت به کردستان داشته باشد و حمایت از برنامه های مختلف این بخش با هدف گسترش فرهنگ بیمه یک نیاز لازم و ضروری در این استان به شمار می رود.

استاندار کردستان با بیان اینکه با تمام تلاشهای صورت گرفته در حوزه بیمه هنوز با مفهوم و هدف اصلی تشکیل بیمه ها فاصله قابل توجهی داریم، گفت: باید با یک سیاست گذاری مناسب بستر لازم برای تغییر نگرش مردم در استان کردستان به سمت استفاده بیشتر از خدمات بیمه ای فراهم شود.

شهبازی در بخش دیگری از سخنان خود انسان سالم را محور توسعه پایدار جامعه خواند و یادآورشد: بیمه های درمانی می توانند عدالت در برخورداری تمامی اقشار مردم از چتر مراقبتهای بهداشتی درمانی را محقق کنند و در این راستا شرکتهای بیمه نیز باید با اطلاع رسانی مردم را از بهره های فراوان این مهم مطلع کنند.

وی با اشاره به خدمات ارائه شده توسط بیمه ایران و به خصوص ابتکار عمل در پایه ریزی طرح پوشش بیمه مسئولیت مدنی پروانه های ساختمانی توسط شهرداریهای استان با نظارت معاونت امور عمرانی استانداری را مهم ارزیابی کرد و افزود: عقد قرارداد با تنها بیمارستان بخش خصوصی استان کردستان برای استفاده بیمه شدگان از خدمات این مرکز درمانی، از دیگر اقدامات مثبت بیمه ایران در این استان به شمار می رود.

استاندار کردستان در پایان اظهار بیان کرد: انتظار می رود صنعت بیمه بتواند با ورود بیشتر به بخشهای مختلف و به خصوص حوزه اقتصاد، صنعت و بخشهای تولیدی خدماتی توسعه همه جانبه استان را تضمین کند که این مهم مستلزم سیاست گذاری و افزایش حمایتهای مرکز از شرکتهای بیمه در کردستان است.