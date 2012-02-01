مجید صالح در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیم‌های مس کرمان و سایپای البرز ضمن بیان مطلب فوق افزود: بازی سختی را مقابل تیم مس در کرمان پیش رو داریم. در نیم فصل دوم روند روبه رشدی داشته و نمی‌خواهیم که این حرکت رو به جلوی ما مقابل تیم مس متوقف شود.

وی با بیان اینکه مساوی به درد هیچ یک از دو تیم سایپا و مس نمی‌خورد، افزود: در جدول رده بندی فاصله امتیازی تیم‌های همسایه از ما کمتر است و ما برای تثبیت و بهبود جایگاه خود در جدول رده بندی نیاز به شکست تیم مس در کرمان داریم.

سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز تاکید کرد: تیم مس با توجه به موقعیتی که در بین تیم‌های انتهای جدول دارد، در زمین خود مقابل تیم ما انتحاری بازی خواهد کرد چون کسب سه امتیاز این بازی برای آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه نارنجی‌پوشان کرجی برای تکرار نتیجه بازی رفت برنامه ریزی کرده‌اند، گفت: خوشبختانه در بازی با تیم مس کرمان بازیکن مصدوم و محروم نداشته و ترکیب تیم را به طور کامل در اختیار داریم.

دیدار تیم‌های مس کرمان و سایپای البرز از هفته بیست و چهارم رقابت‌های لیگ برتر ساعت 15:30 فردا پنجشنبه در ورزشگاه شهید با هنر کرمان برگزار می‌شود.