حضور پررنگ جامعه ورزش در ایام دهه فجر یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز منتقمی در جلسه کمیته ورزش ستاد دهه فجر اظهار داشت: ورزشکاران هر ساله هم پای سایر ارگانها، سازمان ها و مردم جامعه در برنامه های دهه فجر حضور پر شور خواهند داشت و بیعت دو باره با آرمان های امام راحل (ره )خواهند داشت و بیعت دوباره با آرمانهای امام راحل (ره ) خواهند بست.



منتقمی افزود: ستاد دهه فجر از 25 کمیته تشکیل شد که کمیته ورزشی یکی از کمیته ها به شمار می رود و امید می رود همانند سایر کمیته ها بتوانیم روند رو به رشدی داشته باشیم و مراسم و برنامه های منظم و با شکوهی برگزار کنیم.



تیم خانه قدرت اشتهارد گوی قهرمانی را ربود



مسابقات پرورش اندام قهرمانی اشتهارد ، گرامیداشت دهه مبارک فجر با قهرمانی تیم خانه قدرت پایان یافت.



در این دوره از مسابقات ورزشکاران در قالب 9 تیم در سالن شهید ملامحمدی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان تیم خانه قدرت اشتهارد گوی قهرمانی را ربود، تیم شهید سادات (اصلانی ) ماهدشت مقام دومی را به خود اختصاص داد و تیم خسرو سالار ماهدشت به کسب مقام سومی رضایت داد.



مهلت ثبت نام کاندیداتوری ریاست هیئت ژیمناستیک استان البرز تمدید شد



مهلت ثبت نام کاندیداتوری ریاست هیئت ژیمناستیک استان البرز که تا پایان وقت اداری 29 دی ماه اعلام شده بود به تاریخ 19 بهمن ماه تغییر یافت و تمدید شد.



علاقمندان و داوطلبان برای ثبت نام کاندیداتوری ریاست هیات ژیمناستیک استان البرز باید به اداره کل ورزش و جوانان استان البرز گروه توسعه ورزش قهرمانی و همگانی ، امور مجامع مراجعه کنند.