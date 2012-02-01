تیمهای فوتسال اصفهان به امید نتایج ضعیف منصوری

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای اصفهانی در حالی 20 هفته از مسابقات لیگ برتر را پشت سر می‌گذارند که در پایان نیم‌فصل نخست مسابقات لیگ برتر هیچکس فکر نمی‌کرد منصوری قرچک پس از چند هفته صدرنشینی گیتی‌پسند، صدرنشین لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور شود.

حسرت از دست رفتن امتیازات به قیمت حاشیه‌ها

سه تیم گیتی‌پسند، فولاد ماهان و فیروزصفه در حالی فصل جاری را آغاز کردند که با توجه به یارگیری این تیمها پیش از آغاز فصل، هیچکس فکر نمی‌کرد که فوتسال اصفهان پس از گذشت هفته‌ها، صدر جدول را از دست دهد.

بدون شک با توجه به مهره‌های تیم‌ای اصفهانی در این فصل رقابتها، هواداران این تیمها به چیزی جز قهرمانی و نائب قهرمانی لیگ برتر ایران راضی نمی‌شوند و از وضعیت کنونی اصلا راضی نیستند.

هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال فردا با برگزاری چهار دیدار آغاز می شود و روز جمعه با برگزاری سه دیدار حساس به پایان می رسد .

گیتی‌پسند و کار آسان برای پیروزی

گیتی پسند روز جمعه در سالن پیروزی اصفهان در حالی برابر ارژن شیراز قرار می‌گیرد که هنوز نسبت به از دست دادن صدر جدول ناراحت است و به دنبال این است که با به ثمر رساندن گلهای زیاد و با توجه به احتمال شکست منصوری، به صدر جدول نزدیک تر شود.

گیتی پسندیها که خاطرات بدی از دیدار هفته گذشته برابر حفاری دارند امیدوار هستند در این دیدار پیروز شوند تا اختلافشان با صدرجدول با توجه به پیروزی احتمالی منصوری برابر دبیری تبریز بیشتر نشود .

ماهان و یک دیدار معمولی برابر میثاق

فولاد ماهان، تیم رده سوم جدول که امسال عمکرد بسیار پر انتقادی داشت در تهران برابر میثاق تهرانی قرار می گیرد که هفته گذشته برابر دیگر تیم این باشگاه یعنی فیروزصفه با نتیجه سنگین هشت بر صفر به برتری رسید .

ماهانیها که هنوز خود را مدعی می دانند می خواهند با پیروزی در این دیدار به استقبال پنج هفته داغ پایانی لیگ برتر بروند و البته در جایگاه سوم باقی بمانند.

باید گفت فولاد ماهان که در فصل جاری یکی از مدعیان اصلی قهرمانی لیگ برتر به شمار می‌رفت، با گذشت هفته‌ها از نیم فصل دوم اصلا در حد قهرمان آسیا ظاهر نشد.

فیروزصفه و قولی که همه به یاد دارند

از سوی دیگر تیم فوتبال فیروزصفه فردا در آغاز رقابت های هفته بیست و یکم لیگ برتر به مصاف شهرداری ساوه ای می رود که هفته گذشته در خانه برابر این تیم به تساوی دو بر دو رسید .

فیروزصفه که هفته گذشته با هشت گل از سد میثاق تهران گذشت امیدوار است از دیدار خانگی برابر شهرداری ساوه حداکثر امتیازات را بیاورد .

باید دید محمود خوراکچی، سرمربی کنونی فیروزصفه که پیش از این مدیر فنی تیم شهرداری ساوه بود، با توجه به شناخت خود از این تیم چه نتیجه حاصل می‌کند.

برنامه کامل هفته بیست و یکم به شرح زیر است :

پنج شنبه، ۱۳ بهمن – ساعت ۱۶

صبای قم – شرکت ملی حفاری ایران

پرسپولیس تهران – گسترش فولاد تبریز

فیروزصفه اصفهان – شهرداری ساوه

فرش آرای مشهد – راه ساری

جمعه، ۱۴ بهمن – ساعت ۱۶

شهید منصوری قرچک – دبیری تبریز

گیتی پسند اصفهان – لبنیات ارژن شیراز

میثاق تهران – فولاد ماهان

جدول لیگ برتر فوتسال :

۱- شهید منصوری ۵۰ امتیاز ( یک بازی کمتر )

۲- گیتی‌پسند‌ ۴۹

۳- فولاد‌ماهان‌ ۴۴

۴- صبای قم ۳۶

۵- گسترش‌فولاد‌ ۳۶ ( یک بازی کمتر )

۶- حفاری‌‌اهواز ۳۴