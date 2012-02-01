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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

نیری:

مجمع خیران سلامت در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی ایجاد شد

مجمع خیران سلامت در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی ایجاد شد

نیشابور - خبرگزاری مهر: دبیر مجمع خیرین سلامت کشور گفت: تقریبا در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مجمع خیران سلامت ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نیری ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست مدیران مجمع خیران سلامت  به خبرنگاران اظهارکرد: دو هزار و پانصر نفر هیئت امناء و 15 هزار خیر در این مجمع فعال هستند.

وی اظهار داشت: متأسفانه در بعضی از استان‌ها امکانات درمانی زیاد و در بعضی بسیار کم بوده و مجمع خیران در حال مدیریت و ساماندهی وضعیت موجود است.

وی یادآور شد: اگر پیشگیری قبل از درمان در کشور رایج شود بار درمانی بیمارستان‌ها سبک می‌شود.

وی از امام جمعه نیشابور خواست مسئولیت هیئت امناء مجمع خیران سلامت نیشابور را بر عهده گرفته و حکم هیئت امناء با امضاء وی صادر شود.

کد مطلب 1523063

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