روند کاهش قاچاق سوخت در کردستان همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون یاسمی ظهر چهارشنبه در جریان برگزاری همایش دو روزه قاچاق سوخت مناطق مرزی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اظهار داشت: با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها و اتخاذ شیوه های جدید نظارت و بازرسی روند کاهش قاچاق سوخت در این استان همچنان ادامه دارد.

وی در ادامه به بیان گزارشی از اقدامات صورت گرفته شرکت پخش فراروده های نفتی استان کردستان در راستای مبارزه و پیشگیری ار قاچاق سوخت و اجرای طرح منطقه ای کردن عرضه نفت گاز بخش حمل و نقل و اجرای طرح بومی سازی سهمیه سوخت مرغداریها در استان کردستان اشاره کرد.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کردستان به نقش ویژه شرکت در اجرای این اشاره کرد و گفت: منطقی کردن مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق سوخت و بهینه سازی مصرف فرآورده های نفتی از مزایای اجرای این طرح است که انتظار می رود این روند همچنان با نظارت جدی دنبال و پیگیری شود.

در ادامه این نشست دو روزه مدیر کل برنامه ریزی کمسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با تشکر و قدردانی از زحمات مدیریت و کارکنان پخش منطقه کردستان در راستای مبارزه و پیشگیری با قاچاق سوخت با اشاره به هزینه های گزافی که پدیده قاچاق برای کشور ایجاد کرده، افزود: مجموعه اقدامات صورت گرفته توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در راستای مبارزه با قاچاق سوخت بسیار عالی و مثمر ثمر بوده و اجرای طرح منطقه ای کردن عرضه نفت گاز بخش حمل و نقل کمک شایانی در راستای کنترل عرضه فرآورده و قاچاق سوخت است.

این همایش دو روزه در راستای اطلاع رسانی، بسترسازی مناسب و هماهنگی اقدامات برای مبارزه و پیشگیری از قاچاق سوخت و اجرای طرح منطقه ای کردن عرضه نفت گاز بخش حمل و نقل و اطلاع رسانی طرح یاد شده، برگزار شد.

در این همایش با حضور مدیر عملیات، مدیران مناطق مرزی شرکت ملی پخش، روسا و کارشناسان واحدهای سرویس صنعتی و کنترل و نظارت مناطق مرزی، مدیرکل برنامه ریزی کمیسیون قاچاق کالا و ارز کشور، معاونان و مدیر کل سیاسی امنیتی استانهای مرزی و مدیر کل سازمان پایانه ها و حمل و نقل به مدت دو روز در سالن اجتماعات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برگزار شد.