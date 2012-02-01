دوئل سخت ذوب آهن در مصاف با شهرداری گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال ذوب اهن که از بعد از شکست مقابل همیاری زنجان و به دلیل مشکلات مالی و عدم تعهد باشگاه نسبت به قولها و معوقات مالی بازیکنان تیم بسکتبال رنگ تمرین به خود ندیده بود از روز گذشته تمرینات خود را در غیاب دو تن از بازیکنان تاثیرگذار خود آغاز کرده است.

اوشین ساهاکیان و آرن داوودی که از همان ابتدای فصل ساز جدایی از این تیم را سر دادند و با تاخیر چند روزه به جمع ذوب آهنیها پیوستند طی فصل جاری که ذوب آهن با بحران جدی مالی مواجه است تصمیم خود را برای ترک این تیم در صورت عملی نشدن قول های باشگاه به جد گرفته اند.

جدی بودن این تصمیم به قدری است که با وجود بازگشت سایر بازیکنان به تمرینات اما هنوز خبری از این دو بازیکن نیست و ذوب آهن در بازی فردا مقابل شهرداری گرگان بدون گارد راس مطمئن خود و یار تاثیرگذار خود در بازیها در برابر این تیم قرار می گیرد.

تیمهای ذوب اهن و شهرداری گرگان در حالی فردا در تالار بسکتبال ورزشگاه ملت در برابر هم قرار می گیرند که دیدار رفت دو تیم بواسطه جوی که تماشاگران گرگانی در سالن برگزاری رقابتها ایجاد کرده بود با برتری شاگردان اسدالله کبیر همراه شد. در آن بازی فرزاد کوهیان هم از نشستن روی نیمکت تیمش هم محروم بود و ذوب آهن بدون دو بازیکن خود به مصاف این تیم رفته بود.

به نظر می رسد در صورت نیامدن اوشین و آرن داوودی به تیم ذوب آهن، باز این تیم اصفهانی مصاف سختی در برابر بازیکنان با انگیزه شهرداری گرگان داشته باشد.

امیدواری کوهیان به بازگشت بازیکنان غایب

سرمربی تیم ذوب آهن امیدواراست بازیکنان غایب تیمش به دیدار فردا برسند و با ترکیب کامل برابر گرگان قرار گیرند و در این خصوص گفت: تمرینات تیم ما دو روزه که با حضور بازیکنان برگزار شده و تنها اوشین و آرن به جمع ما اضافه نشدند که امیدوارم با برطرف شدن مشکلات ترکیب کامل تیم را برای این بازی در اختیار داشته باشیم.

فرزاد کوهیان خطاب به دو بازیکن غایب تیمش گفت: جای این دوبازیکن در تیممان واقعا خالی است و من امیدوارم این دو هر چه زودتر به جمع ما اضافه شوند.

وی با اعلام اینکه تیمش 100درصد برای این بازی آماده نیست، می گوید: در این دو روزه بازیکنان تمرینات زیادی نداشته اند اما امیدوارم که به هماهنگی لازم دست یابیم. در کل شرایط تیمیمان خیلی عالی نیست اما امیدواریم بازگشت خوبی داشته باشیم.

کوهیان از انگیزه و توان بالای بازیکنان پیرامونی این تیم به عنوان نقاط قوت این تیم نام برد و معتقد است دیدار تیمش مقابل گرگان بازی راحتی نخواهد بود.

روحیه عامل پیروزیه

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان شرایط روحی بازیکنان ذوب آهن را به عنوان فاکتور تعیین کننده نتیجه این دیدار دانست: خیلی دقیق در جریان اوضاع و احوال ذوب آهن نیستم اما معتقدم مسائل روحی و روانی حریف می تواند به ما ضربه بزند. اگر بازیکنان ذوب آهن از این نظر شرایط خوبی نداشته باشند میتوانیم خیلی راحت برنده باشیم.

اسدالله کبیر معتقد است که تیم ذوب اهن با وجود همه افتخارات خود در لیگ و آسیا در حال حاضر درگیر بحرانی است که خروج از آن واقعا مشکل است اما امیدوارم مشکلات این تیم هرچه زودتر برطرف شود.

وی به نتیجه بازی رفت دو تیم اشاره کرد و گفت: غیبت مربی ذوب آهن و دو بازیکن این تیم و همچنین حاشیه هایی که تماشاچیان گرگانی ایجاد کردند در برد تیم تاثیر چندانی نداشته و این عملکرد خوب بازیکنان تیمش بوده که پیروزی شهرداری را رقم زده و در صورتیکه بازیکنان همان عملکرد را در این بازی به نمایش بگذارند شک نکنید این تیم را دوباره و این بار در خانه شکست می دهیم.

مصاف اندرسون با راشیم رایت

تیم فولادماهان دیگر نماینده اصفهان در لیگ برتر بسکتبال این هفته میزبان تیم ملی حفاری اهواز است. تیم ماهان برای این دیدار تمامی نفرات خود را در اختیار دارد ضمن اینکه راشاد اندرسون که از بعد از بازی های جام شیخ راشد موفق به همراهی تیمش در بازی با a.s شیراز نشده بود در این بازی حضور دارد.

وارتان بیدروسیان و مجید قاسم زاده با مصدومیت از ناحیه انگشت روبه رو هستند ولی در این دیدار در ترکیب قرار خواهند داشت. صادق زاده سرمربی تیم بسکتبال فولادماهان در مورد این دیدار گفت: بازی با حفاری دیدار خاصی است زیرا این تیم علاوه بر تثبیت جایگاه فرصت فراهم شود به دنبال ارتقای جایگاه تیمش است.حضور راشیم رایت اردنی در این تیم نیز یکی از مزیتهای این تیم است که برای مهار این بازیکن برنامه خاصی داریم.

به نظر می رسد راشاد اندرسون که مدتها از تمرینات تیمش دور بوده برای این بازی و در مصاف با راشیم رایت کار سختی را در پیش داشته باشد. هر چقدر اندرسون برای تیمش کارایی لازم را نداشته و سرمایه گذاری صادق زاده درمورد این بازیکن جواب نداده است غفور کامرا با استفاده از راشیم رایت به جای حامد حدادی عملکرد قابل توجهی را در دور برگشت در مصاف با تیم های مدعی بر جای گذاشته است.

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نجمه کرمی