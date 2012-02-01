برگزاری مسابقات ایروبیک حرفه ای / شکست تیم والیبال عشایری روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات ایروبیک حرفه ای استانهای شمالغرب کشور به میزبانی ارومیه به همت اداره کل ورزش و جوانان و هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک آذربایجان غربی، به مناسبت گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر در محل سالن 6 هزار نفری غدیر ارومیه برگزار می شود.

این مسابقات با شرکت سه تیم، از استانهای آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل و با حضور نزدیک به 50 ورزشکار در بخش آقایان از ساعت 15 لغایت 18 روز جمعه 14 بهمن ماه به صورت حرفه ای برگزار می شود.

در ابتدای این مسابقات یک گروه 10 نفره از ورزشکاران آذربایجان غربی به حرکات نمایشی پارکور اقدام می کرده و شرکت در این مسابقات برای عموم آزاد اعلام شده است.

برگزاری مسابقات اسکواش شمالغرب کشوربه میزبانی میاندوآب

مسابقات اسکواش شمالغرب کشوربه میزبانی میاندوآب با حضور 6 تیم از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل و کردستان در سه رده سنی زیر 11 سال، زیر 15 سال و زیر 17 سال در بخش آقایان از 13 بهمن ماه به مدت دو روز در سالن اسکواش مجموعه آزادی میاندوآب برگزار می شود

شکست تیم والیبال عشایری روستایی ارومیه از تیم والیبال چالدران

تیم والیبال عشایری روستایی ارومیه در بازی با تیم والیبال چالدران در جریان مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای آذربایجان غربی با نتیجه 3 بر 2 شکست خورد.

مسابقات والیبال امیدهای آذربایجان غربی هم اکنون با حضور 5 تیم به صورت رفت و برگشت در حال برگزاری بوده و تیم هیئت والیبال چالدران در رتبه نخست این مسابقات قرار دارد..