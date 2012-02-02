بارش ژلاتینی در انگلیس/ سیارکی به اندازه اتوبوس و جابز در کنار ادیسون

به گزارش خبرنگار مهر، ملاقات زمین با سیارکی به اندازه اتوبوس، توماس ادیسون و استیو جابز صدرنشینان بزرگترین نوآوران تمام دورانها در میان جذاب ترین خبرهای هفته گذشته قرار دارند.

نسخه "مرمر آبی" در سال 2012

ماهواره Suomi NPP ناسا در 4 ژانویه 2012 تازه ترین عکس "مرمر آبی" (Blu Marble) را به دست آورد. این چشم انداز منحصربفرد با وضوح تصویر در حدود 1.6 کیلومتر (1 مایل) در پیکسل گرفته شده است.

ناسا عکسبرداری از "مرمر آبی" را از سال 1972 و از زمانی آغاز کرد که فضانوردان فضاپیمای آپولو از فاصله حدود 45 هزار و 62 کیلومتری تصویری از زمین تهیه کردند که شبیه به یک "مرمر کروی شکل آبی رنگ" بود. از آن زمان به بعد، آژانس فضایی آمریکا تصمیم گرفت هر سال تصاویر ویژه ای از "مرمر آبی" تهیه کند.

ملاقات با سیارکی به اندازه اتوبوس

سیارکی به قطر 11 متر جمعه شب در حدود ساعت 19:30 به وقت ایران از کنار زمین عبور کرد. این سیارک که با شناسه 2012 Bx34 نامگذاری شده است از فاصله "تنها" 60 هزار کیلومتری با سیاره ما دیدار کرد.

عبور این سیارک باوجود ابعاد کوچک آن یک واقعه بزرگ به شمار می رود، چون به ندرت یک جرم آسمانی تا این حد به سیاره ما نزدیک می شود.

در حال حاضر رکورد نزدیکترین عبور از کنار سیارک متعلق به سیارک 2005YU55 است که با قطر 400 متر در شب بین 8 و 9 نوامبر 2011 از فاصله حدود 324 هزار کیلومتری از زمین عبور کرد. این یکی از بزرگترین اجرام آسمانی است که در طول 200 سال گذشته از کنار زمین گذشته اند.

موش تراریخته ای که مانند پرنده ها آواز می خواند

گروهی از محققان دانشگاه اوساکا در حال تولید موشهایی تراریخته هستند که در معرض نسخه برداری نادرست DNA قرار داشته و احتمال جهش ژنتیکی در آنها بالا است. موش آواز خوان که می تواند صدایی مانند پرنده ها را از خود ایجاد کند در بخشی از این پروژه به نام "موش تکامل یافته" به وجود آمده است و دانشمندان ژاپنی امیدوارند با کمک آن بتوانند اطلاعات جدیدی درباره چگونگی تکامل زبان به دست آورند.

این موش آوازه خوان به صورت اتفاقی متولد شده است اما این ویژگی در وی به صوت موروثی به نسلهای آینده انتقال داده خواهد شد. در این پروژه موشی دیگر با ماهیچه ها و دم کوتاهتر مانند نژاد "داشهوند" در سگها نیز متولد شده است.

میگو جهان را چگونه می بیند؟

گروهی از محققان در دانشگاه بریستول موفق به ابداع دوربینی شده اند که می تواند دنیا را به همان شکل که جانداران آبزی صخره های مرجانی می بینند، نمایش دهد.

تصویری که در پایین مشاهده می شود، جهان از دید یک میگو است، این تصویر نوری پلاریزه شده یا قطبیده شده (قطبش یک موج الکترومغناطیسی (مانند نور) نشان‌دهندهٔ جهت بردار میدان الکتریکی آن نسبت به راستای انتشار آن است) را که به چشم انسانها نامرئی هستند، نمایش می دهد. با وجود اینکه چشم انسان نسبت به نور پلاریزه شده حساس نیست، بسیاری از جانداران آبزی که زیستگاه آنها صخره های مرجانی است کاملا از قابلیت ردیابی این نور برخوردارند.

کشف گونه ای بی رنگ از پرنده ای رنگارنگ

سه نوجوان در پی مشاهده یک گونه بسیار نادر از نوعی مرغ مگسخوار زال تصاویر جالب توجهی از آن به ثبت رسانده و منتشر کردند.

این پرنده نادر مگسخواری سینه یاقوتی بود که به شکلی عجیب سرتاسر بدنش از پرهای سفید پوشانده شده و به گونه ای زال بود، این سه نوجوان به همراه پدرشان و با استفاده از چهار دوربین که در چهار زاویه مختلف کار گذاشته شده بود، تصاویر زیبایی از این پرنده نایاب و زال را به ثبت رساندند.

توماس ادیسون و استیو جابز در صدر رده بندی بزرگترین نوآوران دنیا

اطلاعات "شاخص اختراع لملسون- ام. آی. تی 2012" نتیجه یک نظرسنجی است که از جوانان آمریکایی در سنین 16 تا 25 سال برای شناسایی بزرگترین نوآور تمام دورانها گرفته شد.



در این نظرسنجی، 52 درصد از مصاحبه شوندگان "توماس ادیسون" را به عنوان بزرگترین نوآور تمام دورانها برگزیدند.

"استیو جابز" با 24 درصد در رتبه دوم این طبقه بندی قرار گرفت و پس از وی، الکساندر گراهام بل با کسب 10 درصد از آراء در سکوی سوم ایستاد.

بارانی از گلوله های ژلاتینی آبی رنگ در بریتانیا

مردی در منطقه "دورست" بریتانیا در زمانی که هفته گذشته در حین وقوع توفانی از تگرگ شاهد بارش بارانی از کره های آبی رنگ ژلاتینی از آسمان بود.

این کره های ریز ژلاتینی بدون بو بوده و چسبنده نیستند و به گفته مقامات بریتانیایی در دسته پدیده های آب و هوایی قرار ندارند. در واقع تا کنون هیچ نشانه ای که بتوان با استفاده از آن هویت این کره های ژلاتینی را مشخص کرد، به دست نیامده است.

"استیو هورنزبی" مهندس بازنشسته هواپیما این کره های آبی را در میان توفان تگرگ در حیاط خانه خود مشاهده کرد، به گفته وی آسمان پیش از اینکه بارش این کره های آبی رنگ آغاز شود به رنگ زرد عجیبی تغییر پیدا کرد و پس از آن این گلوله های ژلاتینی برای 20 ثانیه به زمین باریدند.