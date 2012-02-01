به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان استان در هفته‌های گذشته تلاش بسیاری برای انجام مراحل پایانی خانه وزنه برداری اصفهان انجام دادند و تلاش کردند که آن را پیش از آغاز دهه فجر تکمیل کنند.

قرار است این سالن که روند آماده سازی آن مطابق با استانداردهای بین المللی در حال پیگیری است، در دهه مبارک فجر افتتاح شود

کار ساخت خانه وزنه برداری اصفهان خرداد ماه امسال با پیگیریهای هیئت وزنه برداری اصفهان در زمینی به وسعت سه هزار متر و با زیربنای یک هزار و ۳۰۰ متر آغاز شد .

این خانه وزنه برداری مجهز به خوابگاه، سالن همایش، سالن تمرین و بخش اداری است که می توان مسابقات بین المللی و جهانی را در آن برگزار کرد .