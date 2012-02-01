"تلفن همراه رئیس جمهور" فردا در برج میلاد زنگ می خورد

به گزارش خبرنگار مهر،سه فیلم در حوزه سینمای کودک و نوجوان، یک فیلم با دورنمایه سیاسی و یک اثر اجتماعی به همراه نمایش بازی پرسپولیس و استقلال از آثاری هستند که بر پرده سینمای برج میلاد روز اول جشنواره می روند.

سلام بر فرشتگان به کارگردانی فرزاد اژدی فیلمی در ژانر کودک و نوجوان است. این اثر درباره کودکی است که برای جلوگیری از مرگ مادر بزرگ بیمارش آرامش شهر را به هم می ریزد، علیرضا خمسه، ماه چهره خلیلی، شمسی فضل‌الهی، مهیار مجیب، اصغر نقی‌زاده، سیدبهرام سروری نژاد، مریم توکلی، طوفان مهردادیان، فرزین اژدری و کیمیا حسینی به همراه ایلیا مجیدی (بازیگران خردسال) نقش آفرینی می‌کنند.

این فیلم با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و دفتر توسعه فن‌آوری معاونت سینمایی تولید می‌شود. این فیلم در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان نیز جوایزی را از آن خود کرده است. "سلام بر فرشتگان" ساعت 10 صبح به روی پرده می رود.

تلفن همراه رئیس جمهور سومین فیلم علی عطشانی در سینما است. درخلاصه داستان این فیلم آمده است: پیرمردی که شغلش باربری است و قصد خرید سیم کارت و تلفن همراه را دارد که دست بر قضا سیم کارت خاموش سالیان گذشته رئیس جمهوری مورد معامله قرار می‌گیرد.

در این اثر که مهدی هاشمی، نیکی کریمی، بهناز جعفری، آتیلا پسیانی، علی دهکردی، نیما شاهرخ شاهی، مجید یاسر، خشایار راد و... بازی می کنند. یکی از فیلم های پر حاشیه جشنواره امسال است. فیلمنامه این فیلم با موضوع سیاسی و دورنمایه طنز سالها قبل توسط جابر قاسمعلی ساخته شده و قرار بوده تا کنون کارگردانان مختلفی ساخت آن را برعهده بگیرند که به دلایلی چون صادر نشدن مجوز ساخت و... این امر منتفی شده و امسال عطشامی به تهیه کنندگی علی اکبری این فیلم را ساخته است.

یک سطر واقعیت سومین فیلم علی وزیریان است که در سانس سوم روز اول برج میلاد به روی پرده می رود. حسین یاری، مهراوه شریفی نیا، همایون ارشادی، رضا ناجی، شهرام شکیبا، شیوا خنیاگر و مینا جعفرزاده بازیگران فیلم هستند. "یک سطر واقعیت" ماجرای دشواری‌‌های زندگی یک زوج فرهنگی را به تصویر می‌‌کشد.

بازی پرسپولیس و استقلال این هفتاد و چهارمین دربی است که روز 13 بهمن ماه در استادیوم آزادی برگزار می شود. این بازی با وجود حساسیت هایی که بین ورزش دوستان وجود دارد این بازی در ساعت 18:15 به نمایش در می آید. پیش بینی می شود با استقبال بسیار خوبی روبرو شود.

پرواز بادبادک ها فیلمی از علی قوی تن است که در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان نیز امسال به روی پرده رفت. این فیلم در ارتباط با واقعیت‌هایی از زندگی دشوار دانش‌آموزان مدرسه‌ای روستایی است که معلم این مدرسه با سختی‌هایی قصد دارد با بچه‌های مدرسه همراه شود و مشکلات‌شان را بر طرف کند. روناک پوریادگار بازیگر بزرگسال فیلم است و بازیگر نقش اصلی کودک علی معرفتی است.

آقای مدیر فیلمی از حسن آقا کریمی است. این اثر سینمایی بلند را بر اساس فیلمنامه‌ای از غلامرضا حیدرنژاد ساخته شده است. قربان نجفی، نازنین مفخم و معصومه بافنده به عنوان بازیگران اصلی در آن نقش آفرینی کردند. فیلم سینمایی "آقای مدیر" داستان آموزگار یک مدرسه است که در راه سفر به مشهد مقدس از دانش‌آموزانش می‌خواهد هر کسی نامه‌ای برای امام رضا (ع) بنویسد تا او این نامه‌ها را به مشهد ببرد اما در نهایت به دلیل ایجاد مشکلی نمی‌تواند به مشهد برود و تمامی نامه‌ها را به بچه‌ها بازمی‌گرداند به جز نامه‌ای که بر روی آن نام کسی نوشته نشده است و ...