ایستگاه سنجش کیفیت هوا در بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از این ایستگاه اظهارداشت: با راه اندازی ایستگاه سنجش کیفی آلودگی هوای شهری در اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امکان سنجش گازهای آلاینده هوا و ذرات محیطی فراهم شد.

حمید صالحی تصریح کرد: به دلیل عدم تامین اعتبار برای خرید مانیتور، میزان آلودگی هوا فقط برای کارشناسان اداره کل قابل رویت است که امید است با خرید مانیتور نمایش میزان آلودگی هوا، این امکان برای شهروندان نیز مهیا شود.

وی با بیان اینکه خرید و نصب این ایستگاه از مصوبات سفر سوم است، بیان داشت: تا کنون برای راه اندازی این ایستگاه بالغ بر دو میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: این ایستگاه به صورت دایمی آلاینده هایی چون منو اکسید کربن، اوزن اکسیدهای نیتروژن اکسیدهای گوگرد، هیدرو کربن های نسوخته و ذرات معلق کمتر از10 و 2.5 تی پی ام را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.

وی بیان اینکه صنایع استان در بحث کنترل آلاینده های خود موفق بوده اند، تصریح کرد: اگر چه خراسان جنوبی شهر صنعتی نیست اما نقش آلاینده های صنعتی را نمی توان انکار کرد و در این زمینه برنامه ریزی های مدون و بازرسی ها در دستور کار محیط زیست استان قرار دارد.

صالحی گفت: در حال حاضر 13 واحد صنعتی استان به سیستم کنترل آلودگی مجهز هستند.