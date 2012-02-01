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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۵۴

سلیمانی خبر داد:

33 کارگر نمونه آذربایجان غربی تجلیل می شوند

33 کارگر نمونه آذربایجان غربی تجلیل می شوند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی از تجلیل 33 نفر از تلاشگران جامعه کارگری استان در دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلیمانی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی مراسمی همزمان با ایام الله دهه فجر و با مشارکت سازمان بسیج کارگری سپاه شهدا، از 33 فرهیخته و نمونه جامعه کارگری آذربایجان غربی با اهدا لوح، قدردانی می شود.

وی اظهار داشت: نمونه های جامعه کارگری براساس شاخصهای ارزیابی و در بخشهای مختلف از جمله کارگر، گروه کار و واحد نمونه، چهره ماندگار، خانواده الگو، آموزشگاه نمونه کار آفرینی، مسئول حفاظت فنی برتر، بهداشت یار، کاریابی نمونه داخلی، کارگر بسیجی، مدیر واحد نمونه، خبرنگار نمونه و قاری نمونه حوزه کارگری انتخاب شده اند.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی همچنین از تقدیر از 4 تعاونی فعال و نمونه آذربایجان غربی نیز به این مناسبت خبر داد و عنوان کرد: با مشارکت مدیران بنگاههای اقتصادی از 432 کارگر نمونه داخل کارگاهی نیز تقدیر می شود.

سلیمانی کلنگ زنی مجموعه ورزشی کارگران و افتتاح ساختمان اداره کار و رفاه اجتماعی سلماس، برگزاری مسابقات ورزشی، حضور در گلزار شهدا، دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران را از دیگر برنامه های این کمیته عنوان کرد.

کد مطلب 1523096

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