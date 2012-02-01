33 کارگر نمونه آذربایجان غربی تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلیمانی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی مراسمی همزمان با ایام الله دهه فجر و با مشارکت سازمان بسیج کارگری سپاه شهدا، از 33 فرهیخته و نمونه جامعه کارگری آذربایجان غربی با اهدا لوح، قدردانی می شود.

وی اظهار داشت: نمونه های جامعه کارگری براساس شاخصهای ارزیابی و در بخشهای مختلف از جمله کارگر، گروه کار و واحد نمونه، چهره ماندگار، خانواده الگو، آموزشگاه نمونه کار آفرینی، مسئول حفاظت فنی برتر، بهداشت یار، کاریابی نمونه داخلی، کارگر بسیجی، مدیر واحد نمونه، خبرنگار نمونه و قاری نمونه حوزه کارگری انتخاب شده اند.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی همچنین از تقدیر از 4 تعاونی فعال و نمونه آذربایجان غربی نیز به این مناسبت خبر داد و عنوان کرد: با مشارکت مدیران بنگاههای اقتصادی از 432 کارگر نمونه داخل کارگاهی نیز تقدیر می شود.

سلیمانی کلنگ زنی مجموعه ورزشی کارگران و افتتاح ساختمان اداره کار و رفاه اجتماعی سلماس، برگزاری مسابقات ورزشی، حضور در گلزار شهدا، دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران را از دیگر برنامه های این کمیته عنوان کرد.