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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۳۷

رجبی در گفتگو با مهر :

خدمات 33 ساله نظام باید در دهه فجر اطلاع رسانی شود

خدمات 33 ساله نظام باید در دهه فجر اطلاع رسانی شود

کرج – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز بر اطلاع رسانی خدمات 33 ساله نظام در ایام دهه فجر تاکید کرد.

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به توجه به فرصت دهه فجر لازم است در این برهه زمانی خدمات 33 ساله نظام هر چه بیشتر به مردم اطلاع رسانی شود.

وی گفت: اگر این کار به نحو احسن انجام شود باعث امید افزایی برای مردم خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز ادامه داد: انتظار حضور حداکثری مردم در انتخابات به ارائه خدماتی دولت به مردم بر می گردد.
 

کد مطلب 1523098

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