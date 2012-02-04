خدمات 33 ساله نظام باید در دهه فجر اطلاع رسانی شود

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به توجه به فرصت دهه فجر لازم است در این برهه زمانی خدمات 33 ساله نظام هر چه بیشتر به مردم اطلاع رسانی شود.
وی گفت: اگر این کار به نحو احسن انجام شود باعث امید افزایی برای مردم خواهد شد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز ادامه داد: انتظار حضور حداکثری مردم در انتخابات به ارائه خدماتی دولت به مردم بر می گردد.
کرج – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز بر اطلاع رسانی خدمات 33 ساله نظام در ایام دهه فجر تاکید کرد.
ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به توجه به فرصت دهه فجر لازم است در این برهه زمانی خدمات 33 ساله نظام هر چه بیشتر به مردم اطلاع رسانی شود.
کد مطلب 1523098
نظر شما