خدمات 33 ساله نظام باید در دهه فجر اطلاع رسانی شود

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به توجه به فرصت دهه فجر لازم است در این برهه زمانی خدمات 33 ساله نظام هر چه بیشتر به مردم اطلاع رسانی شود.



وی گفت: اگر این کار به نحو احسن انجام شود باعث امید افزایی برای مردم خواهد شد.



معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز ادامه داد: انتظار حضور حداکثری مردم در انتخابات به ارائه خدماتی دولت به مردم بر می گردد.

