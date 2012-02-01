برگزاری جشن سالروز آغاز امامت امام ولی عصر/نورافشانی در 34 نقطه مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مهدی یاوران با موضوع شاخصه های هویتی انسان الگو در روابط اجتماعی، سیزدهم بهمن جاری، در فرهنگسرای انتظار برگزار می شود.

مدیر فرهنگسرای انتظار مشهد هدف از برگزاری این نشست را بررسی ویژگی های جامعه منتظر دانست و افزود: این نشست با حضور استاد مرکز تخصصی مهدویت قم با موضوع شاخصه های هویتی انسان الگو در روابط جامعه منتظر برگزار می شود.

حجت الاسلام محمد فخر اکبری مقدم ادامه داد: این نشست همزمان با نهم ربیع الاول، سالروز آغاز امامت امام عصر(عج) برگزار می شود لذا جشن ویژه ای برای شرکت کنندگان در این همایش تدارک دیده شده است.

وی یاد آور شد: در آستانه نهم ربیع الاول و دهه فجر انقلاب اسلامی به همت فرهنگسرای انتظار اکران فرهنگی سطح شهر با موضوعاتی شامل پوستر و بنر انجام خواهد شد و همچنین از این پس هر شب جمعه اکران های فرهنگی شهر مشهد، به موضوعات مهدویت و امام زمان (ج) اختصاص پیدا خواهد کرد.

مدیر فرهنگسرای انتظار تصریح کرد: سلسله همایش های مهدی یاوران که به موضوع کارکردهای اجتماعی و فرهنگی انتظار می پردازد، تا پایان اسفندماه سال جاری هر پنج شنبه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در محل سالن اجتماعات فرهنگسرای انتظار برگزار خواهد شد.

علاقه مندان برای شرکت در این نشست های علمی می توانند به آدرس مشهد، خیابان آبکوه، فرهنگسرای انتظار مراجعه کنند.

34نقطه شهر مشهد دهه فجر نورافشانی می شود

مدیر مراسم و اکران های تبلیغی شهرداری مشهد گفت:همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی 34 نقطه شهر مشهد نور افشانی می شود.

مجتبی مجد با اعلام برنامه های دهه فجر مدیریت مراسمات شهرداری مشهد اظهار داشت:همزمان با سالروز 22 بهمن 34 نقطه محوری شهر مشهد مانند میدان شهدا، کوهسنگی،پارک ملت و میدان تقی آباد در شب 22 بهمن ماه به طور همزمان ساعت 21 نور افشانی می شود.

وی تصریح کرد: رویکرد برنامه های دهه فجر شهرداری مشهد دعوت مردم به حضور حداکثری در را هپیمایی 22بهمن ماه است چرا که راهپیمایی 22بهمن به عنوان یکی از مظاهر اتحاد و همدلی مردم با نظام جمهوری اسلامی است و شهروندان شهر بهشت با حضور خود حماسه ای دیگر در کارنامه تاریخ مشهد رقم خواهند زد.

مجد ادامه داد: 60برنامه فرهنگی با مشارکت شهروندان در مناطق 13 گانه مشهد اجرا می شود جشنواره سرودهای انقلابی،شب شعر، پرده خوانی انقلاب، نشریه دیواری،همایش نونهالان رضوی و بیان خاطرات از جمله این برنامه های فرهنگی است.

وی بیان کرد: با مشارکت سازمان آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزی مشهد جشنواره مدرسه آرایی در مدارس نواحی هفتگانه مشهد برگزار می شود.

مدیر مراسمات و اکران های تبلیغی شهرداری مشهد افزود:در روز راهپیمایی 22 بهمن 2ایستگاه اقلام و محصولات فرهنگی ویژه خواهران و برادران به منظور توزیع محصولات فرهنگی نظیر پرچم جمهوری اسلامی ایران، کلاه، سربند، بادکنک و سایر اقلام فرهنگی در خیابان امام رضا (ع) دایر خواهد شد.

وی افزود: همچنین شهروندان مشهدی در میدان 15خرداد شاهد اجرای برنامه هایی شامل سرود، مقاله و تئاتر خواهند بود، ضمن اینکه تلویزیون شهری در میدان بیت المقدس مستقر خواهد شد.

وی یادآورشد: مشارکت با سازمان بسیج هنرمندان در اختتامیه جشنواره قاب بیداری و انتشار آلبوم عکس بیداری اسلامی، بیش از 5 هزار متر مربع فضا سازی شهری نظیر بیلبورد، بنر، 5هزار نسخه بروشور و نصب 5هزار پرچم جمهوری اسلامی در خیابان ها و معابر اصلی شهر مشهد انجام شده است.

مجد افزود: فضا سازی میدان شهدا با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی از دیگر برنامه های در دهه فجر می است که با حضور پر شور شهروندان شهر بهشت در سطح شهر اجرا خواهد شد.

قصه های انتظار ویژه کودکان در مشهد منتشر شد

قصه های انتظار به قلم حجت الاسلام حسین میرزایی با موضوع امام زمان (عج) ویژه کودکان در آستانه نهم ربیع الاول توسط فرهنگسرای انتظار مشهد منتشر شد.

مدیر فرهنگسرای انتظار حجت الاسلام محمد فخر اکبری پیرامون این کتاب گفت: با توجه به بررسی و تحقیقاتی که درباره روش های خاص برای آشنایی کودکان با امام زمان (عج) صورت گرفته است به این نتیجه رسیدیم که داستان تاثیرگذاری بیشتری دارد.

وی ادامه داد: در کتاب قصه های انتظار به دنبال روشهای رفتاری آشناسازی اهل بیت (ع) برای کودکان هستیم.

وی اظهار داشت: در پروژه داستان قصه های انتظار، به معرفی چند مرحله از زندگی امام زمان (عج) پرداخته شده است داستان ها از ازدواج امام حسن عسگری(ع) آغاز می شود و تا چگونگی آغاز غیبت کبری و وظایف منتظران ادامه دارد ، شش داستان تهیه شده در قالب یک کتاب برای کودکان عرضه می شود.

مدیر فرهنگسرای انتظار افزود: داستان های این کتاب برگرفته از کتاب منتهی الامال شیخ عباس قمی است که حجت الاسلام حسین میرزایی داستان را به زبان کودکانه نگاشته است و انتشارات بوی شهر بهشت سازمان فرهنگ شهرداری مشهد در دو هزار جلد منتشر شده است.

وی بیان کرد: کتاب قصه های انتظار در 72 صفحه با تصویر سازی ویژه کودکان، در آستانه نهم ربیع الاول و دهه فجر انقلاب اسلامی در مساجد شهر مشهد توزیع می شود.