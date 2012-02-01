گردهمایی دانشجویان مهدی یاور سراسر کشور در قم آغاز شد

دبیر گردهمایی دانشجویان مهدی یاور در حاشیه مراسم افتتاح گردهمایی دانشجویان مهدی یاور سراسر کشور که صبح چهارشنبه در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این گردهمایی همزمان با آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی و در آستانه سالروز آغاز امامت حضرت مهدی (عج) با حضور پنج هزار نفر از دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور در قم آغاز شد.



رحیم قربانی با بیان این که این گردهمایی به مدت دو روز در شهر قم برگزار می شود، تصریح کرد: پنج هزار دانشجو از سراسر کشور در قالب 313 گروه 14 نفره در این گردهمایی حضور دارند که علاوه بر این تعداد بنا به درخواست مکرر دانشجویان، تعداد هزار دانشجوی سازمان دهی نشده نیز به این افراد اضافه شد.



اهداف برگزاری گردهمایی دانشجویان مهدی یاور سراسر کشور



وی در خصوص هدف از برگزاری این گردهمایی تصریح کرد: این گردهمایی در راستای توسعه و تعمیق فرهنگ ناب مهدوی، تجدید میثاق دانشجویان با آرمان های انقلاب، امام راحل و مقام معظم رهبری و رساندن پیام استقامت و پایداری دانشجویان کشور به جهانیان به عنوان ادامه دهندگان راه شهدای علم و فضیلت برگزار می شود.



دبیر گردهمایی دانشجویان مهدی یاور سراسر کشور با تاکید بر این که این دانشجویان به نمایندگی، پیام دانشجویان ایران را به دانشجویان سراسر جهان در خصوص بیداری اسلامی خواهند رساند، یادآور شد: همچنین این گردهمایی همزمان با نهم ربیع الاول که به نام روز دانشگاه، مهدویت و انتظار نامگذاری شده است، برگزار می شود و به ترتیب دانشجویان تجدید میثاق و بیعتی با حضرت مهدی (عج) خواهند داشت.



برگزاری دوره های آموزشی و فرهنگی برای دانشجویان مهدی یاور



وی در خصوص برنامه های این گردهمایی دو روزه، بیان داشت: شرکت در کارگاه های مختلف آموزشی و فرهنگی کوتاه مدت با حضور استادان و نخبگان حوزه و دانشگاه در خصوص معارف ناب مهدوی و روش های ترویج فرهنگ مهدویت از جمله برنامه های این گردهمایی دو روزه است.



قربانی افزود: دانشجویان مهدی یاور همچنین طی این دو روز از مراکز علمی و پژوهشی قم بازدید و در نشست ها و برنامه های مختلف شرکت خواهد داشت.



وی در ادامه به برنامه های بعد از ظهر دانشجویان در این گردهمایی دو روزه اشاره کرد و گفت:‌ از بعد از ظهر امروز دوره های کوتاه مدت معارف مهدوی برای دانشجویان آغاز می شود و خواهران دانشجو در کلاسی هایی با عنوان "زندگی مهدوی بر اساس دعای عهد" با حضور استاد حجت الاسلام کفیل و "انقلاب اسلامی و غرب" با حضور استاد حجت الاسلام ابوطالبی شرکت می کنند.



دبیر گردهمایی دانشجویان مهدی یاور سراسر کشور اضافه کرد: همچنین بعد از ظهر امروز برای برادران دانشجو کلاس هایی با عنوان "ضرورت طرح مباحث مهدویت" با حضور استاد حجت الاسلام محمد مهدی حائری پور و "انتظار و انقلاب" با حضور استاد حجت الاسلام طاهری برگزار می شود.



وی یادآور شد: شرکت در دوره های آموزشی در قالب 6 کلاس شامل سه کلاس ویژه خواهران و سه کلاس ویژه برادران و برگزاری مراسم نمادین آغاز ولایتعهدی امام مهدی (عج) و جشن ولایت از جمله برنامه های روز دوم این گردهمایی خواهد بود.



به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز این گردهمایی دو روزه صبح امروز چهارشنبه در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت معصومه(س) با قرائت پیام وزرای علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه پیام نور برگزار شد.



لازم به ذکر است، سخنرانی حجت الاسلام سید محمد سعیدی، امام جمعه قم و حجت الاسلام سید حسین مومن و مداحی مداحان حیدرزاده و دلشاد در رثای امام یازدهم امام حسن عسگری(ع)، از دیگر برنامه های صبح امروز مراسم افتتاحیه در حرم مطهر حضرت معصومه(س) بود.