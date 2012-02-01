معامله ذوب آهن اصفهان باطل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی امید قائمی روز چهارشنبه گفت: قرار بود امروز هفت درصد از سهام شرکت ذوب آهن اصفهان در بازار دوم فرابورس عرضه شود اما به دلیل آنکه تنها 150 میلیون سهم آن به فروش رفت این معامله باطل شد.



امید قائمی گفت : باید در معاملات امروز فرابورس، بیش از نیمی از سهام ذوب آهن به فروش می رفت اما این امر تحقق نیافت تا معامله این سهم ابطال شود.



وی اظهار داشت : شرکت ذوب آهن دو بار در سال های 84 و 86 در بورس تهران درج شد اما به دلیل برخی مشکلات عرضه اولیه آن صورت نگرفت.



امید قائمی خاطر نشان کرد: سهام ذوب آهن با وجود برخی مشکلات در صورتهای مالی و صندوق بازنشستگی آن، آماده عرضه در فرابورس شد که متاسفانه این معامله به دلیل به حد نصاب نرسیدن ابطال شد.



مدیرعامل فرابورس گفت: برای عرضه مجدد سهام ذوب آهن، این شرکت باید اطلاعات مالی سال 91 خود را به بورس اعلام کند.



در معاملات امروز فرابورس، 550 میلیون سهم ذوب آهن در بازار دوم این شرکت عرضه شد اما تنها 150 میلیون سهم آن به فروش رفت تا در نهایت این معامله باطل شود.