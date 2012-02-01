اولین جشنواره قرآنی خانواده در خراسان جنوبی برگزارمی شود

محمدرضا اشرفی در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت: تاکنون جشنواره های قرآنی ویژه اقشار مختلف برگزارشده ولی جشنواره قرآنی خانواده برای اولین بار در کشور به همت سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی برگزارمی شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این مسابقه ایجاد همگرایی قرآنی بین خانواده است وخانواده هایی که در این مسابقه شرکت کرده اند از یک ماه پیش به صورت دست جمعی اقدام به خواندن مفاهیم قرآنی کرده اند که این امر نقش موثری در خصوص تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای خانواده قرآنی دارد.

مسئول دارالقرآن کریم سازمان تیلیغات اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: در این جشنواره 31 خانواده قرآنی به صورت جمعی در بخش ترتیل، تفسیر، دانستنی های قرآنی وحفظ با یکدیگر رقابت می کنند.

اشرفی ادامه داد: نحوه امتیاز دهی به خانواده ها به این صورت خواهد بود که علاوه بر منظورکردن امتیاز بر هریک از اعضای خانوده، برای تعیین خانواده برتر امتیازات تمام اعضای خانواده بایکدیگر جمع خواهد شد.

وی افزود: سفرحج عمره، عتبات عالیات، سوریه، مشهد وجمکران بخشی از جوایزی خواهد بود که به خانواده های اول تا چهارم در این جشنواره اهدا خواهد شد.

مسئول دارالقرآن کریم سازمان تیلیغات اسلامی خراسان جنوبی یادآورشد: این مسابقه به مدت دو روز از 13بهمن ماه در محل سالن اجتماعات سازمان تبلیغات خراسان جنوبی با حضور کارشناسان و خانوده های قرآنی برگزارخواهد شد.