حجت الاسلام علی کمساری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه همایش هنر و تبلیغ با هدف یافتن راه ها و روشهای تبلیغات دینی برگزار میشود بیان کرد: هدف از این همایش یافتن روشهای جدید در استفاده از زبان تاثیرگزار هنر برای ترویج دین است.
وی با اشاره به اینکه این فراخوان از ماهها قبل انجام شده است افزود: فراخوان این همایش با استقبال خوب پژوهشگران انجام گرفته است.
وی با اشاره به اینکه این فراخوان در 6 محور داده شده است افزود: محور اول آن در خصوص هنر و تبلیغ در اندیشه اسلامی، محور دوم در خصوص سیر هنر و تغییر آن در بستر زمان، محور سوم درخصوص ثبات شناسی جنبههای هنری، است.
رئیس مرکز فرهنگی - هنری دفتر تبلیغات اسلامی ادامه داد: چهارمین محور در خصوص کارکردهای گرایشهای هنری در تبلیغ دین، محور پنجم در خصوصش حوزههای علمیه و زیرساختهای هنر و تبلیغ، و محور ششم در خصوص مبانی فقهی و چالشهای هنر و تبلیغ است.
وی با اشاره به اینکه هیئت علمی این همایش به ارزیابی مقالات میپردازند افزود: مقالات برگزیده علاوه بر اینکه در کتاب همایش جمعآوری میشود در نشریه آفرین و منبر نیز منتشر خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه همایش هنر و تبلیغ در 27 بهمن برگزار میشود افزود: در همایش مقالات برگزیده قرائت میشود.
دبیرعلمی همایش هنر و تبلیغ بیان کرد: پیش از همایش دو نشست تخصصی دیگر نیز در حوزه علمیه با هدف هنر و تبلیغ برگزار شده است.
وی ادامه داد: یکی از این نشستها با حضور استادان سینمایی حوزه و نشست دیگری با عنوان کارکرد ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی در تبلیغ اندیشههای دینی برگزار شده است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز فرهنگی - هنری دفتر تبلیغات اسلامی از برگزاری همایش هنر و تبلیغ در قم خبر داد.
حجت الاسلام علی کمساری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه همایش هنر و تبلیغ با هدف یافتن راه ها و روشهای تبلیغات دینی برگزار میشود بیان کرد: هدف از این همایش یافتن روشهای جدید در استفاده از زبان تاثیرگزار هنر برای ترویج دین است.
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