آمریکای ورشکسته باید از جنگ افروزی بپرهیزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، ران پل گفت : جنگ های "اعلام نشده و غیر قابل پیروزی" در آن سوی مرزها از سوی آمریکا این کشور را به ورشکستگی کشانده است.

این نامزد جمهوریخواه افزود: طی 10 سال گذشته ما برای چنین جنگ‌هایی 4 تریلیون دلار هزینه کرده ایم. این جنگ‌ها تلفات انسانی بسیاری در بر داشته و هزینه های اقتصادی فراوانی را بر مردم آمریکا تحمیل کرده و کشور را ورشکسته کرده است.

این نماینده تگزاس در کنگره، تمامی کشورهای بزرگ را محکوم به سقوط می داند و معتقد است که دلیل چنین سقوطی تلاش آنها برای توسعه طلبی در خارج از مرزها بوده است.

وی که سخنانش در جمع مردم با تشویق حاضران روبرو شد، گفت : برای ما زمان آن است تا بیدار شویم. نباید منتظر یک بحران اقتصادی باشیم ما فقط باید عاقلانه عمل و پولمان را عاقلانه هزینه کنیم. از کشورمان دفاع کنیم و اینگونه فکر نکنیم که می توانیم به دیگران بگوییم که چگونه زندگی کنند.

وی همچنین "قانون میهن پرستی" را که از سوی "جرج بوش" رئیس جمهوری سابق آمریکا پس از حملات یازده سپتامبر به امضاء رسید مورد انتقاد قرار داد و آن را اقدامی در راستای محدود کردن آزادی فردی شهروندان آمریکایی دانست.