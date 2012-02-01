سرمایه گذاری خارجی در کشور 24 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری ظهر چهارشنبه در سفر به استان قزوین از چند واحد سرمایه گذاری خارجی در استان قزوین دیدن کرد.

در این بازدید که مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری قزوین، حسن جمشیدی ها سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت، قاسمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، گمرک و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان هم حضور داشتند، بهروز علیشیری از واحدهای سرو کاسپین، سکویاپارس، نستله، بل سحر، دنون سحر و یونیلیور بازدید کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در این بازدید در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: خوشبختانه وضعیت سرمایه گذاری خارجی در کشور مطلوب و روند آن رو به رشد و پیشرفت است.

علیشیری تصریح کرد: رشد قابل توجه سرمایه گذاری خارجی در ایران به ویژه در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بسیار مناسب و امیدوار کننده است و یکی از وظایف ویژه و تخصصی سازمان سرمایه گذاری کشور جذب سرمایه گذاری خارجی و حمایت جدی از آن است.

وی گفت: علاوه بر معرفی و ایجاد زمینه های تشویقی برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی در کشور امروز مراکزی در کشور با عنوان مراکز خدمات سرمایه گذاری تشکیل شده که در استانها هم به ریاست استانداران وظیفه دارند از ابتدا تا انتهای حضور یک سرمایه گذار خارجی در کنار آنها بوده و همراهی کنند تا این کار در کمترین زمان محقق شود.

رشد 124 درصدی سرمایه گذاری خارجی در ایران

علیشیری تصریح کرد: خوشبختانه در کشور ایران شرکتهای متعدد تولیدی برای سرمایه گذاری جذب شده اند و در سال 88 حدود سه میلیارد دلار و سال 89 این میزان سرمایه گذاری به سه میلیارد و 700 میلیون دلار توسط شرکت های خارجی رسید.

وی افزود: علیرغم تحریم ها و فشارهای دشمنان روند جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور روبه رشد است به طوری که با پنج تا شش میلیارد دلار سرمایه گذاری مصوب خارجی شاهد رشد 124 درصدی سرمایه گذاری خارجی هستیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: اگر چه آمارها مقدماتی است و پنج تا شش میلیارد دلار سرمایه گذاری مصوب خارجی داریم که فقط دو میلیارد دلار ثبت کردیم انتظار داریم بتوانیم موقعیت خود را در سطح بین المللی حفظ کنیم



جذابیت سرمایه گذاری در ایران برای خارجی ها اغوا کننده است

وی افزود: قابلیت و ظرفیت کشور ایران برای سرمایه گذاران خارجی اغواکننده است و تجار و بانکهای خارجی حاضر نیستند از ما دست بردارند حتی انگلیسی ها می گویند ما می خواهیم با شما صمیمی شویم اما برای اینکه حجم اقتصاد ما را بگیرند و وضعیت کشور را جور دیگر نشان دهند و تاثیر روانی در اقتصاد و بازار بگذارند از همه نوع فشار استفاده می کنند.

رئیس کل سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران تصریح کرد: شاخص های سلامت اقتصاد ایران، نرخ رشد، بازارسرمایه و از همه مهمتر شاخص بازار خارجی بیانگر آن است که اقتصاد ایران پویا و روبه رشد است.

وی گفت: با وجود مسائل مهم در اقتصاد کشور، قانون هدفمند سازی یارانه ها در شرایطی اجرا می شود که اقتصاد در ریکاوری مطلق است و سیاستهای اصلاحات اقتصادی بیانگر عزم دولتمردان و ثبات اقتصادی کشور است.