دنیای اسلام به انقلاب ایران می بالد/ تقوای سیاسی یک معروف اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی ظهر چهارشنبه در همایش امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به فرا رسیدن ایام الله دهه فجر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران در سال 57 آغاز شد و هرگز این جریان و جبهه مقدس پایان نیافته است و ادامه دارد.

انقلاب اسلامی ایران احیا کننده تفکر دینی بود

وی با بیان اینکه هرگز کسی نتوانسته است جلوی این جریان را بگیرد و کسی هم از این پس نمی تواند، یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران احیا کننده تفکر دینی بود و اسلام را زنده نگه داشت.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک مسئولیت همگانی و یکی از برترین دستورات دینی احیا کرد.

حجت الاسلام حاجی صادقی با اشاره به اینکه انقلاب نعمتی است که دنیای اسلام به آن می بالد، افزود: شکر این نعمت و نظام الهی ادای حق این نظام است.

وی همچنین با اشاره به آغاز ولایت امام عصر(عج)، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران بزرگترین زمینه ساز ظهور امام زمان(عج) است.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ادامه داد: بزرگترین وظیفه ما این است که خرافات و تحریفات را از دامن اسلام بزداییم.

ولایت محوری در برهه های مختلف خنثی کننده نقشه های دشمنان بوده است

حجت الاسلام حاجی صادقی با اشاره به اینکه ولایت محوری و حضور رهبر معظم انقلاب در همه برهه های انقلاب خنثی کننده نقشه های دشمنان بوده است، عنوان کرد: تنها راه عبور از گردنه های توطئه دشمنان ولایت محوری است.

وی ادامه داد: اگر در جریان سه دهه گذشته از انقلاب اسلامی هرچه دشمنان تلاش کرده اند به نظام ما آسیب بزنند و نتوانسته اند تنها دلیل آن ولایت محوری و پیوند ملت ایران با ولی فقیه بوده است.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه در ایران اسلامی مردم در تمام برهه ها و در تمام مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ولایت را رها نکرده اند، یادآور شد: دشمنان ما به دنبال شکستن پیوند میان مردم و ولایت هستند.

حجت الاسلام حاجی صادقی با اشاره به اینکه دشمنان انقلاب به روشهای مختلف به دنبال گرفتن ولایت محوری از جامعه ما هستند، تاکید کرد: تا زمانی که این پیوند برقرار است هر نقشه و توطئه دشمن محکوم به شکست است.

امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین برنامه های هدایتی اسلام

وی در بحش دیگری از سخنان خود به فریضه امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین برنامه های هدایتی اسلام است.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه هدایت الهی در پرتو هدایت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر محقق می شود، یادآور شد: در فرهنگ اسلامی همه افراد جامعه به هم مرتبط هستند و نسبت به هم مسئولیت دارند.

حجت الاسلام حاجی صادقی با تاکید بر اینکه هر مسلمان باید نسبت به معروفها احیا کننده و نسبت به زشتی ها بازدارنده باشد، افزود: امر به معروف و نهی از منکر یک مسئولیت همگانی و یک نظارت عمومی است.

وی با بیان اینکه برجستگی امت اسلامی به انجام امر به معروف و نهی از منکر است، اظهار داشت: همه ما در برابر مدیران و مسئولان نیز وظیفه داریم و باید به آنها نیز امر به معروف و نهی از منکر کنیم.

تقوای سیاسی یک معروف و بد اخلاقی سیاسی یک منکر اسلامی است

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به اینکه امروز امر به معروف و نهی از منکر در جامعه کمرنگ شده است، ادامه داد: دو عامل موجب ضعیف شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه شده و آن دو تلاش دشمن و هزینه نکردن برای انجام این امر است.

حجت الاسلام حاجی صادقی با بیان اینکه برای احیا این فریضه الهی باید هزینه کرد، افزود: متاسفانه به آن بخشهایی از دین که نیاز به هزینه دارد اهمیت داده نمی شود.

وی همچنین با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: تقوای سیاسی یک معروف اسلامی و بد اخلاقی سیاسی یک منکر اسلامی است و باید آن را رعایت کرد.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد یادشان رفته که اخلاق در اسلام چه جایگاهی دارد.

حجت الاسلام حاجی صادقی یادآور شد: امروز بزرگترین معروف حاکمیت دین خدا و بزرگترین منکر حاکمیت ظلم و جور است.