وحدت؛ جهاد فرهنگی مسلمانان در مقابله با استکبار جهانی است

حجت الاسلام محمد سنجری در گفتگو با مهر با بیان اینکه وحدت یکی از حیاتی ترین نیازهای جامعه مسلمان در حال حاضر است، اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان طلاییه دار وحدت در جامعه اسلامی باید سعی کند تا همواره با تاکید برنقاط مشترک میان مسلمانان وحدت را در جامعه اسلامی تقویت کند.

وی افزود: مهم ترین راهکارتقویت وحدت در جامعه اسلامی هماهنگی نهادهای مختلف فرهنگی در سطح استانها و کشور بایکدیگر است و باید برنامه های مناسبی نیز توسط رسانه ها تهیه و تولید شود که درحال حاضر کمبودها و کم کاری های زیادی در این زمینه وجود دارد.

مسئول امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: بسیاری از اعتباراتی که در اختیار نهادهای فرهنگی قرار می گیرد بدون هدف وبرنامه ریزی مشخصی مورد استفاده قرار می گیرد و تا زمانی که مصرف اعتبارات فرهنگی طبق الگوی مناسبی صورت نگیرد فعالیت مناسبی در راستای وحدت جامعه اسلامی صورت نمی گیرد.

سنجری ادامه داد: برگزاری نشست های علمی، برگزاری کنگره ها، تولیدات رسانه ای چه در فضای مجازی وچه در رسانه های دیداری و شنیداری وعمل به فرموده های امام خامنه ای از مهم ترین راهکارهای تحقق وحدت است که مسئولان باید سخنان رهبری را نصب العین خود قراردهند.

وی افزود: باید عملکرد سیستمی در خصوص برنامه ریزی های فرهنگی به درستی صورت گیرد تا به این ترتیب بتوانیم شاهد وحدت در جامعه باشیم.

مسئول امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی یادآورشد: توجه به نخبه پروری و تحولات منطقه از دیگر راهکارهایی است که به تحقق وحدت در جامعه جامه عمل می پوشاند.