92 درصد مشترکان آب قبوض خود را الکترونیکی پرداخت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اخباری قبل از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: این میزان در مقایسه با سال گذشته حدود سه برابر افزایش یافته است.

وی دلیل این افزایش را اطلاع رسانی موثر و فراهم شدن زیرساخت های لازم برای تحقق دولت الکترونیک عنوان کرد .

وی اظهار داشت: این مشترکان قبوض آب و فاضلاب خود را از طریق اینترنت، خودپردازها، دستگاه های کارت خوان و تلفن بانک همراه پرداخت می کنند.

اخباری گفت: در راستای تحقق کامل دولت الکترونیک با هدف پرداخت الکترونیکی باقی مانده قبوض مصرفی آب و فاضلاب مشترکان در شهرها طرحهای ویژه ای در دست اقدام است.

وی تشویق مشترکان و معرفی آنان به عنوان همیار آب و فاضلاب را از جمله این طرحهای برشمرد.

اخباری از برگزاری نخستین مراسم قرعه کشی اهدای جوایز به مشترکان که قبوض آب و فاضلاب خود را به موقع و به صورت الکترونیکی پرداخت می کنند در این استان خبر داد.

وی افزود: مشترکانی که از اول مهر ماه امسال تا پانزدهم بهمن ماه جاری قبوض آب و فاضلاب خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند در قرعه کشی شرکت داده می شوند.

به گفته وی نمایندگانی از شورای اسلامی شهرها و نهادهای ذیربط بر نحو قرعه کشی که هفته وحدت و مصادف با دهه مبارک فجر و میلاد فرخنده حضرت محمد (ص) برگزار می شود نظارت دارند.