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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

بورد:

28 پروژه عمرانی در ملارد به بهره برداری می رسد

28 پروژه عمرانی در ملارد به بهره برداری می رسد

ملارد - خبرگزاری مهر: فرماندار ملارد از افتتاح و بهره برداری از 28 طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان همزمان با دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

ناصر بورد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در راستای ایجاد حلاوت و شیرینی در کام شهروندان همزمان با ایام باشکوه انقلاب اسلامی 28 طرح عمرانی در شهرستان ملارد به بهره برداری می رسد.

وی با تشریح طرح های قابل افتتاح افزود: طرح های عمرانی در بخش های مختلف از جمله طرح های کشاورزی، ورزشی، عمرانی و بهداشتی تقدیم شهروندان می شود.

این مسئول ادامه داد: افتتاح دو خانه بهداشت، بهسازی و روکش آسفالت سه محور، لوله گذاری چاه کشاوری در دو منطقه، افتتاح مجتمع گلخانه ای صفادشت، راه اندازی طرح آبیاری قطره ای و بارانی در سه حوزه، فنس کشی تاسیسات آب آشامیدنی، اجرای طرح هادی روستایی در چهار روستا، تثبیت شنهای روان و مدیریت مناطق بیابانی و .... از جمله طرحهایی است که در این دهه به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 1523144

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