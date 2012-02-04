28 پروژه عمرانی در ملارد به بهره برداری می رسد

ناصر بورد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در راستای ایجاد حلاوت و شیرینی در کام شهروندان همزمان با ایام باشکوه انقلاب اسلامی 28 طرح عمرانی در شهرستان ملارد به بهره برداری می رسد.

وی با تشریح طرح های قابل افتتاح افزود: طرح های عمرانی در بخش های مختلف از جمله طرح های کشاورزی، ورزشی، عمرانی و بهداشتی تقدیم شهروندان می شود.

این مسئول ادامه داد: افتتاح دو خانه بهداشت، بهسازی و روکش آسفالت سه محور، لوله گذاری چاه کشاوری در دو منطقه، افتتاح مجتمع گلخانه ای صفادشت، راه اندازی طرح آبیاری قطره ای و بارانی در سه حوزه، فنس کشی تاسیسات آب آشامیدنی، اجرای طرح هادی روستایی در چهار روستا، تثبیت شنهای روان و مدیریت مناطق بیابانی و .... از جمله طرحهایی است که در این دهه به بهره برداری می رسد.