ایران پس از انقلاب الگویی برای جهانیان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد به مناسبت آغاز دهه فجر بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ایران که پیش از انقلاب کشوری منزوی، وابسته و تحت نفوذ کامل استعمار غرب و آمریکا بود، امروز به برکت انقلاب اسلامی در زمینه‌های مختلف از جمله سلولهای بنیادی، انرژی صلح آمیز هسته‌ای، صنایع دفاعی، نظامی، هوا و فضا و در همه زمینه‌ها به سمت قله‌های رفیع پیشرفت و ترقی در حرکت است.

وی اظهار داشت: این واقعیت که ایران اسلامی به کشوری مقتدر و توانمند تبدیل شده و حرکتهای بنیادی و اصولی خود را آغاز کرده و به سمت استقلال و خودکفایی کامل گام بر می‌دارد، جهانیان را به حیرت انداخته و کام دشمنان را تلخ کرده است.

نیکزاد بیان داشت: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ثمره انقلاب اسلامی و خون هزاران شهید و پایداری و استقامت ملتی بزرگ با رهبری حکیمانه و خردمندانه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و پشتوانه مردمی ولایتمدار است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این انقلاب با اتکا به خداوند پیروز شد، تداوم یافت و امروز جهانیان به خصوص کشورهای اسلامی از آن درس گرفته‌اند و یکی پس از دیگری نظام‌های وابسته، استبداد و ستم را سرنگون می‌کنند.

وی گفت: انقلاب اسلامی که بنیانگذار آن حضرت امام خمینی(ره)، پشتوانه آن مردم و هدف آن رهایی از استبداد، ظلم و جور بود تنها انقلابی است در دنیا که ارزشهای الهی را احیا کرد و به آن پایبند ماند.

نیکزاد بیان کرد: دشمنان در طول 33 سال عمر پربرکت انقلاب اسلامی با تحمیل هشت سال جنگ، تحریم‌ها و تهدیدهای مختلف اقتصادی، تهاجم و ناتوی فرهنگی و ترفندها و توطئه‌های گوناگون نتوانستند جلوی صدور انقلاب و پیشرفت آن را بگیرند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: به برکت انقلاب اسلامی هم اکنون تمام دغدغه‌های خادمان مردم خدمت صادقانه، سازندگی، عمران و آبادانی است و حقیقتا ایران اسلامی سراسر به کارگاه سازندگی و کار و فعالیت تبدیل شده است.

وی عنوان کرد: امروز سپاه پاسداران این فرزندان امام(ره) و رهبری به جایی رسیده‌اند که هواپیمای جاسوسی و تمام پیشرفته آمریکا را گرفتار می‌کنند و آنها را به حیرت وا می‌دارند.