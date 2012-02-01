سرویس دهی اتوبوسرانی مشهد برای غبارروبی مزار شهدا/ افتتاح سه بوستان خطی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد از به صدا درآمدن بوق قطارشهری مشهد راس ساعت 9و 33دقیقه به مناسبت ورود تاریخی امام خمینی (ره) به ایران اسلامی و آغاز دهه فجر خبر داد.

مسعود بیژنی با اشاره به دیگر اقدامات شرکت قطار شهری مشهد دراین ایام گفت: با توجه به ورود 6 واگن جدید قطار شهری به مشهد و پس از گذراندن مراحل تست این واگن ها در روز 22بهمن ماه بر روی خط سرویس دهی به همشهریان قرار می گیرد.

وی ادامه داد: با قرار گرفتن این واگن ها بر روی خط سرویس دهی سرفاصله زمانی رسیدن قطارها به ایستگاه از 10دقیقه به 8 دقیقه کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به برگزاری مسابقه حفظ و قرائت سوره فجر به مناسبت آغاز ایام الله دهه فجر تصریح کرد: در روز 20بهمن ماه مسابقه حفظ سوره فجر در بین کارکنان شرکت قطار شهری برگزار و به نفرات برتر هدایای ارزنده ای اهدا می شود.

مدیر عامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد بیان کرد: مدیریت و کارکنان این شرکت نیز همراه با دیگر مردم شهید پرور یاران در نماز سیاسی عبادی جمعه و غبار روبی مزار شهدا شرکت خواهند کرد.

بیژنی تصریح کرد: در راستای حفظ و اشاعه ارزش های انقلاب اسلامی در این ایام در ساعت هایی از روز سرودهای انقلابی در ایستگاه های قطار شهری پخش می شود .

وی در پایان یادآور شد: از ابتدای بهره برداری از خط یک قطار شهری مشهد هر روز قبل از شروع کار روزانه، قطارها نوای روح بخش آیت الکرسی بصورت سراسری پخش می شود.

سرویس دهی اتوبوسرانی به شهروندان برای غبار روبی شهدا

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد گفت: همزمان با آغاز دهه فجر و برگزاری مراسم غبار روبی گلزار شهدا سازمان اتوبوسرانی با 60 دستگاه اتوبوس به همشهریان ارائه خدمت می کند.

مهدی خجسته در خصوص مسیرهای تعیین شده جهت انتقال شهروندان به بهشت رضا(ع) افزود: این 60 دستگاه اتوبوس از پایانه آزادی، بولوار مفتح، بولوار مصلی، چهار راه دانش سرویس دهی ویژه ای را به شهروندان ارائه می کند.

وی ادامه داد: سرویس دهی اتوبوس های مسیر بهشت رضا (ع) طبق روال عادی انجام می شود اما در روز 13بهمن ماه و در ساعات 12تا 14همزمان با شروع مراسم غبار روبی تعداد اتوبوس ها بر حسب ضرورت افزایش می یابد.

وی افزود: سرویس دهی از سوی سازمان اتوبوسرانی از ابتدا تا انتهای مراسم به صورت کامل انجام می شود.

افزایش تعداد ناوگان تاکسیرانی در ایام نوروز

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد از افزایش تعداد ناوگان تاکسیرانی در ایام نوروز به منظور ارائه خدمات مناسب به زائران خبر داد.

هادی عطارزاده طوسی اظهار داشت: با توجه به نزدیکی به ایام نوروز و همچنین ورود زائران به شهر مشهد سازمان تاکسیرانی برنامه های ویژه ای برای ارائه خدمات به زائران اندیشیده است.

وی با بیان اینکه 15 پایگاه رسیدگی به شکایات در مبادی ورودی شهر و اطراف حرم مطهر مستقر می شوند، گفت: در ایام بهار در خطوط پرتردد و پر متقاضی همچون خط میدان فردوسی و امامت پایگاه های رسیدگی به شکایات مستقرمی شوند.

عطارزاده طوسی ادامه داد: همچنین 17 اکیپ گشت بازرسی در قالب 150 بازرس و متصدی به منظور نظارت بر عملکرد تاکسیران ها فعال خواهند شد.

وی با اشاره به افزایش ناوگان تاکسیرانی در ایام بهار گفت: با توجه به میزان ورود زائر به شهر ناوگان تاکسیرانی افزایش می یابد و اولویت اول با 10 درصد آغاز می شود که درصورت نیاز زائران این درصد نیز افزایش می یابد.

بهره برداری از سه بوستان خطی در ایام دهه فجر

شهردار منطقه 10 مشهد گفت: سه بوستان خطی ارکیده، پرنیان و سهره همزمان با دهه مبارک فجر به بهره برداری خواهد رسید.

حمید ضمیری در خصوص مشخصات بوستان های ارکیده، پرنیان و سهره تصریح کرد: این سه بوستان خطی در حد فاصل شریعتی 11 تا ادیب، شاهد 10و آزاده یک تا 13 واقع شده که به مساحت 28 هزار متر مربع هستند.

وی افزود: این بورستان ها با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال با هدف افزایش سرانه فضای سبز و تامین رفاه و آسایش ساکنان و ایجاد محیطی سبز و شاداب به بهره برداری می رسد.

وی همچنین بیان کرد : در سال جاری 7 بوستان دیگر نیز در مساحت حدود 35 هزار متر مربع مورد بهره برداری قرارگرفت که بوستان های مروارید در شاهد 13، ابریشم در بولوار دکتر حسابی ، گلایل در خیابان راستی و دیگر بوستان های سطح منطقه ازآن جمله است.

شهردار منطقه 10با اشاره به پروژه های در حال احداث حوزه فضای سبز، اذعان داشت : عملیات بوستان های واقع در شریعتی 58 ، شریعتی 45 ، بولوار فاطمیه ، انتهای خیابان آزاده ، خیابان سعادت ، خیابان شهید نوغانی، حاشیه بزرگراه امام علی (ع) آغاز شده که با اتمام پروژه های یاد شده شاهد افزایش 250هزار متر مربع فضای سبز در سطح منطقه خواهیم بود .

مهندس ضمیری همچنین به اتمام مراحل پایانی بوستان های خطی در انتهای بولوارامامیه به متراژ 20هزار متر مربع و بولوارحجاب به متراژ 5 هزار متر مربع با هزینه 2میلیارد ریال اشاره نمود که تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید .