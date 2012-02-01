اجرای نمایش یادگار/ اختتامیه جشنواره سراسری مهدوی

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ایام الله دهه فجر، واحد نمایش حوزه هنری قم با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان قم، نمایش " یادگار " نوشته سید حسین فدایی حسین و کارگردانی مهدی نیک روش را روی صحنه می برد.



نمایش "یادگار" به پاسداشت یادگار های ارزشمند انقلاب و همچنین حفظ و اشاعه آنها اشاره دارد .



نیما سیاری، محمد حاجی بابائی، بهزاد محمد اسماعیلی، سید امید حسینی نژاد در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.



این نمایش از 12 تا 21 بهمن ماه 1390 همه روزه راس ساعت 18 در پلاتو ماه به نشانی انتهای خیابان خاکفرج، فرهنگسرای جوان به نمایش در می آید.



جشنواره سراسری مهدوی برگزار می شود



آیین اختتامیه دومین جشنواره سراسری "آفتاب پنهانی"، ششمین جشنواره ملی فرهنگی هنری "طلیعه ظهور" و چهارمین جشنواره ملی "آینده روشن" به صورت مشترک با عنوان جشنواره سراسری مهدوی برگزار می شود.



"آفتاب پنهانی" عنوان جشنواره سراسری مهدوی است که در دو بخش نثر و پیامک ادبی توسط حوزه هنری استان قم طراحی و به اجرا در آمده است.



این جشنواره که با استقبال نویسندگان و شاعران سراسر کشور مواجه شده، با معرفی نفرات برگزیده در مراسم اختتامیه به کار خود پایان می دهد.



آیین اختتامیه روز شنبه 15 بهمن ماه 1390 ساعت 15:30 در تالار شهید آوینی به نشانی خیابان جمهوری، نبش کوچه 28، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار خواهد شد.



ویژه‌نامه دهه فجر در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه‌های علمیه خواهران قرار گرفت



همزمان با ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی، ویژه‌نامه دهه فجر در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه‌های علمیه خواهران بارگزاری شد.



مدیر پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه این ویژه‌نامه با مطالب متنوع صوتی، تصویری و مقاله‌هایی پیرامون نحوه سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی در دسترس قرار گرفته است، گفت: در ویژه‌نامه انقلاب اسلامی سخنرانی امام راحل(ره) در بهشت زهرا(س) و تصاویری از مبارزات انقلاب گنجانده شده است.



محمدتقی جلیلی ماهیت و عوامل ایجاد انقلاب اسلامی ایران را یکی از مقالات این ویژه‌نامه ذکر کرد و اظهار داشت: متن کامل بیانات امام خمینی در بهشت زهرا(س) به همراه شیوه مبارزه روحانیون با حکومت پهلوی بخش دیگری از مطالب این ویژه‌نامه را تشکیل می‌دهد.



وی از "شیوه مبارزه روحانیون با حکومت پهلوی" و "فاجعه مدرسه فیضیه" به عنوان مطالبی دیگری از این ویژه‌نامه یاد کرد و ادامه داد: در بخشی از این ویژه‌نامه به چرایی و چگونگی برگزاری جشن‌های 2500 ساله‌‌ شاهنشاهی پرداخته شده است.

