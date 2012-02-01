تجهیز نیروهای مسلح موجب تامین بیشتر امنیت کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار فرمانده های نظامی و انتظامی استان کردستان اظهار داشت:‌ تجهیز تمام نیروهای مسلح، آموزش لازم و آمادگی روحی آنها برای مقابله با تهدیدهای دشمن امری لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه نیروهای بصیر، صبور و شجاع اگر در صف مقدم مبارزه علیه دشمنان باشند هیچگاه به کشورمان آسیبی وارد نمی شود، بیان کرد: حضور مقتدرانه نیروهای بصیر مسلح در تمام عرصه ها عزت دنیای اسلام و مایه سرافرازی برای ملت ایران است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: با توجه به تغییر جنگ سخت دشمن به جنگ نرم استرات‍‍‍ژی دفاعی نیروهای مسلح متناسب با دفاع مقدس تغییر کرده و امروز دژ مستحکم دفاعی برای مردم در منطقه و ایجاد امنیت در داخل کشور توسط این نیروی مبارز جریان دارد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با بیان اینکه تربیت دانشمند و عالم اساس کار دین اسلام است، افزود: به علت وجود نیروهای دانشمند دشمن از ما می ترسد و همین موجب دوری آنها از کشور اسلامی ایران شده است.

وی با اشاره به حاکمیت علم و دانش بر تمام جهان افزود: اسلام دین منطقی بین تمام ادیان است و تنها دین مورد قبول از دید خداوند است و قدرت این دین و پاسداران آن زبان زد جهانیان است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به نزدیکی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری اظهار داشت:‌ در کشور ایران تفاوتی بین شیعه و سنی وجود ندارد و همه ملت امت واحد کلمه واحد هستند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی اظهار داشت: انجام خدمات زیاد موجب از بین بردن نفاق و نابودی منافق در داخل کشور است و وجود مدافعان الهی در کشور زمینه دینی را تقویت می کند و کشور را به سمت سوی اقتدار بیشتر رهنمون می سازد.

وی در پایان افزود: افتخار دین اسلام و مدافع واقعی آن یعنی جمهوری اسلامی ایران حفاظت و صیانت از این دین الهی است و در نهایت جهان ختم به حکومت اسلامی می شود و تمامی کاخهای رژیم مستبد و زورگو فرو می ریزد.