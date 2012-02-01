نرخ بیکاری در ایتالیا به بالاترین حد خود رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شمار بیکاران در سال گذشته به 2.24 میلیون نفر در ایتالیا رسیده است که 31 درصد از این بیکاران را جوانان 15 تا 24 ساله تشکیل می دهند.

با توجه به بدهی های هنگفت ایتالیا و فلج شدن سیاسی حکومت و ناتوانی آن در غلبه بر بحران مالی می توان گفت این کشور در آستانه مبتلا شدن به ویروس خطرناک بحران یورو همانند یونان و پرتغال قرار دارد.

این گزارش در حالی منتشر می شود که "خوزه مانوئل باروسو" رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هفته گذشته خواستار تلاشهای بیشتر اعضای این اتحادیه برای کاهش شمار بیکاران در ایتالیا و دیگر کشورهای منطقه یورو شد.

پیش از این، دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرده بود که هزار و 148 فرد دیگر به شمار بیکاران در ماههای سپتامبر، اکتبر و نوامبر سال گذشته افزوده شده اند که این بدترین نرخ بیکاری از ژانویه 1995 تاکنون به شمار می رود.