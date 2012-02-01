به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله احمدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دهه فجر امسال 24 پروژه عمرانی در شهرستان دیلم افتتاح و 13 پروژه نیز کلنگ زنی‌خواهد شد.

وی با اشاره به اعتبار 58 میلیارد ریالی این پروژه‌ها اضافه کرد: این پروژه‌ها در بخش‌های عمران شهری و روستایی ، حمل و نقل‌ ، تربیت بدنی ، صنعت و آموزشی و بهداشتی اجرا و به بهره‌رداری خواهند رسید.

فرماندار دیلم در رابطه با اتوبان گناوه - دلیم نیز اظهار داشت: این پروژه با اعتبار 270 میلیارد ریال اجرا شده است و با بهره‌برداری از ان جابجایی و حمل و نقل این منطقه پیشرفت قابل توجهی خواهد داشت.

وی به حرکت خودجوش و مردمی ملت ایران به رهبری امام راحل اشاره کرد و افزود: شکل‌گیری سریع و اصولی انقلاب به گونه ای رقم خورد که برنامه‌ریزی‌ها و معادلات استکبار و استعمار را به هم ریخت.

احمدی خواستار حضور پرشو مردم در انتخابات شد و افزود: این حضور گسترده مردم در صحنه نومیدی دشمنان را در پی خواهد داشت و حضور همزمان مسئولان و مردم در کنار هم در این انتخابات تاثیر بیشتری خواهد داشت.

وی به حساسیت ویژه دهه فجر امسال نسبت به سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: این ایام بهترین زمان برای بازخوانی دستاوردهای نظام است و مردم با حضور در مراسمات این ایام خود را برای حضور گسترده در انتخابات اماده خواهند کرد.

احمدی ادامه داد: برنامه های امسال دهه فجر در شهرستان دیلم با شکوه خاصی برگزار خواهد شد و باید سعی کنیم این برنامه ها با محتواتر از گذشته و دارای مضامین دینی و فرهنگی باشد.