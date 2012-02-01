ناوهای فرانسه در آبهای طرابلس/ سفر یک مقام شورای انتقالی به انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "احمد بانی" سخنگوی وزارت دفاع لیبی اعلام کرد: کشتی های جنگی فرانسوی دیروز برای آموزش افسران نیروهای دریایی لیبی و کمک به آن برای حفظ امنیت سواحل وارد آبهای طرابلس شده اند.

وی افزود: این کشتی ها در مین زدایی مناطق آلوده بنادر نفتی که قبلا از سوی نیروهای قذافی مین گذاری شده بود نقش قوی ایفا خواهند کرد.

بانی تاکید کرد: موضوع سلاحهای شیمیایی لیبی تحت کنترل کامل است و دیگر زیانی از این بابت لیبی و کشورهای مجاور آن را تهدید نمی کند.

سخنگوی وزارت دفاع لیبی بیان کرد: درباره تجهیز ارتش لیبی کشوری بر دیگری ترجیح داده نخواهد شد، زیرا تلاش ما استفاده کاربردی تسلیحات است و شرق یا غربی بودن سلاح برای ما مهم نیست.

وی بیان کرد: لیبی به حول و قوه الهی به بهشت روی زمین تبدیل خواهد شد، ما در راستای حمایت از مرزها و کشورمان گام بر می داریم و هر طرفی که ما را قبول داشته باشد، ما نیز با آن تعامل می کنیم.

بانی تاکید کرد: ما به دنبال جنگ یا رویارویی با کشورهای دیگر نیستیم، اما در صورتی که شرایط بین المللی اقتضا کند ما به کمک کسانی که نیاز به کمک دارند می رویم.

از سوی دیگر "فوزی عبدالعال" وزیر کشور لیبی در لندن با "جرمی براون" وزیر مشاور دولت انگلیس در امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

براون پس از این دیدار بیان کرد: ما در این دیدار بر ضرورت احترام به مبارزات مردم لیبی و رعایت حقوق بشر در آن به ویژه پس از انتشار گزارشها درباره افزایش شکنجه ها در مصراته تاکید کردیم.

وی افزود: شورای انتقالی لیبی باید اقدامات لازم را برای کنترل همه بازداشتگاهها به عمل آورد و ما می توانیم به لیبی در زمینه بازسازی این کشور کمک کنیم.

براون گفت: در برخی از مسائل بر جای مانده از رژیم معمر قذافی همانند قتل یک پلیس انگلیسی، موضوع لاکربی و ایرلند شمالی باید پیشرفتهایی انجام شود و ما این موضوع را با وزیر کشور لیبی در میان گذاشتیم.