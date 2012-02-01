نمایش "بچه های ایران" در باقرشهر به روی صحنه می رود

باقر صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت : اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری با ایجاد روحیه شادی و نشاط در بین جامعه در این ایام باید با جدیت و همت پیگیری شود که هنر تئاتر نیز در این میان، از تأثیرگذارترین هنرهای نمایشی در جامعه است که باید از آن در راستای ترویج ارزشهای اسلامی و آرمان‌های انقلابی بهره گرفت.

وی اظهار داشت: گروه تئاتر فرهنگسرای استاد شهریار، نمایش "بچه های ایران" را به نویسندگی و کارگردانی رحمان تقی پور از چهره های شناخته شده تئاتر، تلویزیون و سینمای کشور در سالن همایش عطر یاس به صحنه می برد.

مسئول فرهنگسرای استاد شهریار افزود: این نمایش عروسکی و موزیکال با رویکرد وحدت و همدلی بوده و دارای شخصیتهای نمایشی چون " شادی ، دارا ، دانا ، غیرت " است که نقش فرزندان پدر و مادری با نامهای "عشق و ایمان" را بازی می کنند .

این نمایش با هماهنگی اداره آموزش و پرورش منطقه کهریزک در دو نوبت صبح و عصر با حضور دانش آموزان به روی صحنه می رود و اجرای عمومی آن در روزهای 19 و 20 بهمن از ساعت 18 در سالن فوق برگزار می شود و شهروندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 55224140 و 55224647 تماس بگیرند.